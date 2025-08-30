Soi tỉ số trận Chelsea - Fulham: Đội khách không dễ xơi

Cole Palmer (phải) trở lại, giúp Chelsea thêm hy vọng chiến thắng

Trận derby London là cuộc đối đầu sớm nhất vòng 3 khi diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 30-8. Trên lý thuyết, nó hứa hẹn một chiến thắng cho chủ nhà Chelsea nhưng Fulham vẫn luôn muốn thể hiện mình trước đối thủ giáu có phía Tây London.

Chelsea bước vào trận derby địa phương sau chiến thắng nghẹt thở 5-1 trước West Ham. Tin không vui là Cole Palmer không kịp bình phục để đối đầu với The Cottagers. Một trong những cầu thủ đáng chú ý của đội chủ nhà sẽ là tân binh mùa hè Estevao, người đã có hai pha kiến tạo cho các đồng đội trong chiến thắng trên sân vận động London trước chủ nhà West Ham ở vòng 2.

Fulham bước vào trận derby với Chelsea sau hai trận hòa liên tiếp với Brighton và Manchester United. Thầy trò Marco Silva luôn biết cách hạn chế áp lực tấn công của đối thủ và không mạo hiểm trước những đối thủ lớn. Khả năng phòng thủ kín kẽ và phản công sắc bén khiến Fulham trở thành một đối thủ rất khó đánh bại.

Emile Smith Rowe đang nỗ lực để được ra sân ngay từ đầu sau khi ghi bàn khi vào sân thay người trong trận hòa 1-1 với Manchester United vào cuối tuần, trong khi HLV Marco Silva của Fulham sẽ có một đội hình đầy đủ để lựa chọn.

Dù sao thì, chiến thắng trên sân nhà cũng nên được xem xét khi Chelsea đã có một màn trình diễn xuất sắc trước The Hammers. Giới thống kê đưa ra lập luận là từ mùa giải 2002-03 đến nay, Chesea chưa bao giờ không thắng trong 2 trận sân nhà đầu mùa. Và họ cũng chưa bao giờ thất bại trong việc ghi bàn ở 2 trận sân nhà đầu múa Premier League từ năm 1986. Nói vậy để khẳng định là Chlsea sẽ ghi bàn, sẽ thắng trận sân nhà này sau khi để Crystal Palace cầm hòa 0-0 ở vòng đấu mở màn.

Dự đoán: Chelsea - Fulham 2-1

Đối đầu trực tiếp

20-4-2025 Fulham Chelsea 1-2 26-12-2024 Chelsea Fulham 1-2 13-1-2024 Chelsea Fulham 1-0 02-10-2023 Fulham Chelsea 0-2 03-2-2023 Chelsea Fulham 0-0 12-1-2023 Fulham Chelsea 2-1 01-5-2021 Chelsea Fulham 2-0 16-1-2021 Fulham Chelsea 0-1 03-3-2019 Fulham Chelsea 1-2 02-12-2018 Chelsea Fulham 2-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/08 18:30 [4] Chelsea - Fulham [13] 1.875 0 : 1 2.00 1.85 2 3/4 2.00

Đúng là Chelsea rộng cửa thắng trận này, nhưng thắng với tỉ số nào còn là chuyện đáng bàn. Huyền thoại bóng đá Premier League Chris Sutton chọn tỉ số 2-1, cựu sao Arsenal Paul Merson cũng tin là khoảng cách chỉ là 1 bàn. Tuy nhiên, tỉ lệ trận đấu ngày từ đầu đã chấp hẳn 1 trái, lún tiền, ăn 87 thua đủ. Đến sáng nay thị trường vẫn là 1 trái nhưng Chelsea ăn đủ còn Fulham ăn chỉ 85, cho thấy xu hướng đổ nhiều vào cửa dưới. Đấy có lẽ là chọn lựa đúng.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là 1-0 với giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 2-1 cũng ăn 8, ít hơn một chút so với giá ăn 8.3 của tỉ số hòa 1-1. Cũng có không ít người tin Chelsea sẽ thắng 2-0 với giá đặt 1 ăn chỉ 7.9, trong lúc 3-1 và 3-0 cùng ăn 12.



