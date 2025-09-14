HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Man City - Man United: Lấy công bù thủ

Trung Dũng

(NLĐO) - Trận derby thành Manchester vốn mang nhiều ẩn số sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ khi Man City trong vai chủ nhà lại vất vả vì khủng hoảng chấn thương.

Soi tỉ số trận Manchester City - Manchester United: Lấy công bù thủ - Ảnh 1.

Erling Haaland cần ghi bàn để bù đắp cho hàng thủ sứt mẻ của Manchester City

Man City sứt mẻ gần 1 đội hình

Trận đấu tại Etihad hứa hẹn sẽ ngập tràn bàn thắng khi Man City buộc phải lấy tấn công bù đắp cho hàng thủ sứt mẻ vì chấn thương. Man City đang khát điểm sau một khởi đầu mùa giải chậm chạp khi để thua cả Tottenham và Brighton trong hai trận đấu gần nhất. 

Nhưng quyết tâm chiến thắng của của chủ nhà được đánh giá cao khi địch tại sân vận động Etihad. Trung vệ Abdukodir Khusanov đã bình phục chấn thương nhẹ, nhưng danh sách chấn thương của Man City vẫn rất dài. Việc John Stones rút lui khỏi tuyển Anh và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận derby, trong lúc Kalvin Phillips xuất hiện trong đội hình City sau 18 tháng cho mượn nêu rõ một thực tế là Pep đang thiếu hậu vệ.

Có thông tin cho biết hôm thứ Bảy rằng Rayan Ait-Nouri sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương, cùng với Rayan Cherki và Omar Marmoush bị loại khỏi trận derby.

Mateo Kovacic vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật hồi mùa hè, trong khi Savinho và Josko Gvardiol đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt ba trận đầu tiên vì chấn thương. Nhưng Phil Foden chắc chắn sẽ có mặt để giúp Pep lấy tấn công bù cho phòng thủ.

Tin xấu cho hàng thủ Man City: Cunha sẽ kịp bình phục

Phía bên kia, đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Burnley trước loạt trận quốc tế, với bàn thắng muộn của Bruno Fernandes từ chấm phạt đền. Dù sao đi nữa, một trận cầu nhiều bàn thắng đang được mong đợi tại sân vận động Etihad khi cả Man United và Man City đều đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự trong giai đoạn đầu mùa giải. Matheus Cunha, tân binh của Man Utd, nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho trận derby Manchester, cùng với Mason Mount.

Dự đoán: Man City – Man United 3-2

Đối đầu trực tiếp

Manchester City đã bị Manchester United đánh bại tại Etihad mùa qua, trước khi hòa trên sân khách tại Old Trafford. Thực tế, City đã không thắng được United trong 90 phút trong bốn lần gặp nhau gần nhất, bao gồm cả chiến thắng trên chấm luân lưu tại Siêu cúp Anh 2024.

06-4-2025

Manchester Utd

Manchester City

0-0

15-12-2024

Manchester City

Manchester Utd

1-2

03-3-2024

Manchester City

Manchester Utd

3-1

29-10-2023

Manchester Utd

Manchester City

0-3

14-1-2023

Manchester Utd

Manchester City

2-1

02-10-2022

Manchester City

Manchester Utd

6-3

06-3-2022

Manchester City

Manchester Utd

4-1

06-11-2021

Manchester Utd

Manchester City

0-2

07-3-2021

Manchester City

Manchester Utd

0-2

12-12-2020

Manchester Utd

Manchester City

0-0

Tỉ lệ trận đấu làm hài long cả 2 phía cộ động viên khi Man City chủ nhà chấp Man United nửa một, cho lựa. Thị trường không biến động nên đến sáng nay, tỉ lệ vẫn là nửa một, trong khi giá của Man United giảm dần còn ăn 9 và giờ là ăn 87. Trong bối cảnh khó khăn này, Man City càng quyết thắng, nên chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

14/09 22:30

[13] Manchester City - Man Utd [9]

1.925

0 : 3/4

1.925

1.925

3

1.95

14/09 22:30

[16] Manchester City - Man Utd [11]

2.00

0 : 3/4

1.90

1.875

3

2.00

14/09 22:30

[13] Manchester City - Man Utd [9]

2.00

0 : 3/4

1.875

1.85

3

2.00

Soi tỉ số trận Manchester City - Manchester United: Lấy công bù thủ - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Manchester City - Manchester United: Lấy công bù thủ - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa thích nhất là Man City thắng 2-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc kết quả hòa 1-1 cũng gây chú ý với giá đặt 1 ăn 8.3. Cửa thắng của Man City có vẻ rộng hơn khi 100 và 2-0 đều có giá ăn 11, còn tỉ số 3-1 ăn đến 12.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Xem màn ra mắt của Isak

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Xem màn ra mắt của Isak

(NLĐO) - Burnley chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Liverpool nên lợi thế sân nhà ở Turf Moor không đủ giúp họ cản bước nhà vô địch.

Rực lửa derby thành Manchester

Trận derby Manchester thứ 197 có thể sẽ là khúc quanh quan trọng cho cả Man City lẫn Man United khi họ gặp nhau lúc 22 giờ 30 phút ngày 14-9

Soi tỉ số trận Arsenal - Nottingham Forest: Sức mạnh chủ nhà

(NLĐO) - Ai cũng đoán Arsenal sẽ thắng Nottingham Forest trên sân nhà như trong 3 lần tiếp đón ở sân Emirates, vấn đề là thắng bằng cách nào và với tỉ số nào?

Man City, Manchester City Manchester United
