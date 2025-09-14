HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Xem màn ra mắt của Isak

Trung Dũng

(NLĐO) - Burnley chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Liverpool nên lợi thế sân nhà ở Turf Moor không đủ giúp họ cản bước nhà vô địch.

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Thế trận một chiều ở Turf Moor - Ảnh 1.

Kyle Walker (Burnley) và Alexander Isak (Liverpool)

Sau trận thua đáng tiếc trước Manchester United tại Old Trafford, Burnley hy vọng sẽ làm được điều gì đó trước Liverpool trong trận đấu muộn ở vòng 4 vào 20 giờ tối nay, 14-9. The Clarets là một thế lực đáng gờm trên sân nhà, nhưng Liverpool là đối thù quá tầm đối với họ. Bằng chứng là lần gặp gần nhất ở Turf Moor, Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 khá dễ dàng. Về lực lượng, cả Connor Roberts và Jordan Beyer đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng đội chủ nhà không có cầu thủ nào bị treo giò.

Đoàn quân đỏ của Arne Slot đặt mục tiêu giữ vững thành tích toàn thắng trong mùa giải Ngoại hạng Anh mới. Bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak nhiều khả năng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 để quen dần với lối chơi của các đồng đội mới, trong khi tân binh mùa hè Jeremie Frimpong vẫn đang trong phòng hồi phục. 

Dù sao đi nữa, Arne Slot vẫn có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp hàng đầu để lựa chọn và không không khó để dự đoán rằng nhà đương kim vô địch sẽ chứng minh được giá trị của mình trên sân.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu danh thủ Paul Merson dự đoán tỉ số 0-2 nghiêng về đội khách, cựu HLV Harry Redknapp cũng đoán Liverpool thắng 2-0. Riêng nhà dự đoán đang đỏ vận Chris Sutton chọn tỉ số 0-3 cho Burnley!

Dự đoán: Burnley – Liverpool 1-4

Đối đầu trực tiếp

Đã có hơn 120 lần gặp nhau giữa Liverpool và Burnley trong lịch sử lâu dài của họ, và những cuộc chạm trán mới nhất mang đến hy vọng cho Liverpool nhiều hơn. Tổng cộng, Burnley đang có 38 chiến thắng, 29 trận hòa nhưng họ để thua Liverpool đến 61 lần.

Nếu tính trong 10 lần gặp gần nhất, Liverpool thắng đến 8 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 lần.

10-2-2024

Liverpool

Burnley

3-1

26-12-2023

Burnley

Liverpool

0-2

13-2-2022

Burnley

Liverpool

0-1

21-8-2021

Liverpool

Burnley

2-0

19-5-2021

Burnley

Liverpool

0-3

21-1-2021

Liverpool

Burnley

0-1

11-7-2020

Liverpool

Burnley

1-1

31-8-2019

Burnley

Liverpool

0-3

10-3-2019

Liverpool

Burnley

4-2

05-12-2018

Burnley

Liverpool

1-3

Tỉ lệ trận đấu từ đầu Liverpool đã chấp 1 trái rưỡi, cho lựa. Đến sáng nay, thị trường không mấy biến động khi giá của Liverpool đang giảm dần với mức ăn đù thua 87. Dù sao, chọn Liverpool vẫn an toàn hơn.

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

14/09 20:00

[14] Burnley - Liverpool [1]

1.925

1 1/2 : 0

1.95

1.875

3

2.00

14/09 20:00

[14] Burnley vs Liverpool [1]

1.975

1 1/2 : 0

1.90

1.85

3

2.00

14/09 20:00

[17] Burnley vs Liverpool [3]

2.00

1 1/2 : 0

1.875

1.80

3

2.075

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Thế trận một chiều ở Turf Moor - Ảnh 2.

Hòa không phải là đáp án cho trận cầu này khi tỉ số hòa 1-1 có giá đặt 1 ăn đến 12, trong lúc 0-0 và 2-2 lần lượt ăn đến 22 và 21. Tỉ số được ưa chuộng nhất là 0-2 với giá đặt 1 ăn chỉ 7.1, trong lúc 0-2 ăn 8.3, còn 1-2 đặt 1 ăn 8.8. Đa số người chơi tin rằng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng nên tỉ số 0-1 không mấy ai quan tâm với giá đặt 1 ăn tới 9.2.

Soi tỉ số trận Burnley – Liverpool: Thế trận một chiều ở Turf Moor - Ảnh 3.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Arsenal - Nottingham Forest: Sức mạnh chủ nhà

Soi tỉ số trận Arsenal - Nottingham Forest: Sức mạnh chủ nhà

(NLĐO) - Ai cũng đoán Arsenal sẽ thắng Nottingham Forest trên sân nhà như trong 3 lần tiếp đón ở sân Emirates, vấn đề là thắng bằng cách nào và với tỉ số nào?

Soi tỉ số trận Brentford – Chelsea: Phá vỡ vận đen trên sân Gtech

(NLĐO) – Chelsea luôn gặp khó khăn trước Bầy ong khi bị cầm hòa trong 3 lần viếng sân Gtech. Nhưng diện mạo trận derby này đã thay đổi khi Thomas Frank ra đi...

Tân binh tỏa sáng, Arsenal thắng đậm Nottingham Forest chiếm ngôi đầu

(NLĐO) – Lần đầu dẫn dắt Nottingham Forest với chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal, HLV Ange Postecoglu nhận ngay thất bại 0-3 đầy tiếc nuối.

