Kyle Walker (Burnley) và Alexander Isak (Liverpool)

Sau trận thua đáng tiếc trước Manchester United tại Old Trafford, Burnley hy vọng sẽ làm được điều gì đó trước Liverpool trong trận đấu muộn ở vòng 4 vào 20 giờ tối nay, 14-9. The Clarets là một thế lực đáng gờm trên sân nhà, nhưng Liverpool là đối thù quá tầm đối với họ. Bằng chứng là lần gặp gần nhất ở Turf Moor, Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 khá dễ dàng. Về lực lượng, cả Connor Roberts và Jordan Beyer đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng đội chủ nhà không có cầu thủ nào bị treo giò.

Đoàn quân đỏ của Arne Slot đặt mục tiêu giữ vững thành tích toàn thắng trong mùa giải Ngoại hạng Anh mới. Bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak nhiều khả năng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 để quen dần với lối chơi của các đồng đội mới, trong khi tân binh mùa hè Jeremie Frimpong vẫn đang trong phòng hồi phục.

Dù sao đi nữa, Arne Slot vẫn có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp hàng đầu để lựa chọn và không không khó để dự đoán rằng nhà đương kim vô địch sẽ chứng minh được giá trị của mình trên sân.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu danh thủ Paul Merson dự đoán tỉ số 0-2 nghiêng về đội khách, cựu HLV Harry Redknapp cũng đoán Liverpool thắng 2-0. Riêng nhà dự đoán đang đỏ vận Chris Sutton chọn tỉ số 0-3 cho Burnley!

Dự đoán: Burnley – Liverpool 1-4

Đối đầu trực tiếp

Đã có hơn 120 lần gặp nhau giữa Liverpool và Burnley trong lịch sử lâu dài của họ, và những cuộc chạm trán mới nhất mang đến hy vọng cho Liverpool nhiều hơn. Tổng cộng, Burnley đang có 38 chiến thắng, 29 trận hòa nhưng họ để thua Liverpool đến 61 lần.

Nếu tính trong 10 lần gặp gần nhất, Liverpool thắng đến 8 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 lần.

10-2-2024 Liverpool Burnley 3-1 26-12-2023 Burnley Liverpool 0-2 13-2-2022 Burnley Liverpool 0-1 21-8-2021 Liverpool Burnley 2-0 19-5-2021 Burnley Liverpool 0-3 21-1-2021 Liverpool Burnley 0-1 11-7-2020 Liverpool Burnley 1-1 31-8-2019 Burnley Liverpool 0-3 10-3-2019 Liverpool Burnley 4-2 05-12-2018 Burnley Liverpool 1-3

Tỉ lệ trận đấu từ đầu Liverpool đã chấp 1 trái rưỡi, cho lựa. Đến sáng nay, thị trường không mấy biến động khi giá của Liverpool đang giảm dần với mức ăn đù thua 87. Dù sao, chọn Liverpool vẫn an toàn hơn.

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 14/09 20:00 [14] Burnley - Liverpool [1] 1.925 1 1/2 : 0 1.95 1.875 3 2.00