Soi tỉ số trận Manchester United - Everton: Nối dài chuỗi chiến thắng ở Old Trafford

Trận đấu muộn nhất vòng 12 diễn ra vào tối thứ Hai ở đảo quốc (khoảng 3 giờ sáng ngày 25-11 giờ Việt Nam) là cơ hội tuyệt vời để Manchester United vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Manchester United đã có những màn trình diễn tuyệt vời trước loạt trận FIFA. Kết quả là, Quỷ đỏ chỉ còn kém suất dự Champions League đúng 1 điểm. Bây giờ, họ lại có cơ hội bứt phá khi nhiều đối thủ vấp ngã trong vòng đấu nhiều biến động này. Manchester United đã thắng 4 trận sân nhà liên tiếp - một thành tích ấn tượng so với chuỗi 13 trận trước đó ở Old Trafford (3 thắng, 2 hòa, 8 bại).

Thêm nữa, Everton lại có thói quen xấu là không thắng trong 9 trận Premier League diễn ra vào tối thứ Hai. Còn trên sân khách, Everton cũng có 10 trận không thắng vào tối thứ Hai (4 hòa, 6 thua) kể từ sau trận thắng trên sân Sunderland vào năm 2016.

Trận đấu này, trùng hợp thay diễn ra vào đúng kỷ niệm 1 năm kể từ ngày HLV Ruben Amorim dẫn dắt Old Trafford. Ông cũng có không ít mối quan tâm về lực lượng khi Harry Maguire và Benjamin Sesko phải vào phòng điều trị, trong khi Rasmus Hojlund đã kịp bình phục để đối đầu với Toffees. Khả năng ra sân của cả Casemiro và Lisandro Martinez đều còn bỏ ngỏ, trong lúc Kobbie Mainoo có thể trở lại đội hình sau buổi tập vào thứ Bảy.

Trong khi đó, Everton có nhiều thăng trầm trong nửa đầu mùa giải, khi đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng trước trận đấu vào thứ Hai. Dù sao thì cửa thắng cho Manchester United là rất rộng khi đoàn quân của David Moyes mới chỉ giành được tổng cộng một điểm sau ba trận sân khách gần nhất. Trong lần gặp nhau gần nhất tại Old Trafford, Manchester United đã đè bẹp Everton với tỷ số 4-0. Cả Jarrad Branthwaite và Nathan Patterson dự kiến sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin Everton có thể gây sốc cho Manchester United. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán Manchester United thắng 2-1, trong lúc huyền thoại Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 2-0, còn cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số sít sao 1-0.

Dự đoán: Manchester United - Everton 2-1

Đối đầu trực tiếp

22-2-2025 Everton Manchester Utd 2-2 01-12-2024 Manchester Utd Everton 4-0 09-3-2024 Manchester Utd Everton 2-0 26-11-2023 Everton Manchester Utd 0-3 08-4-2023 Manchester Utd Everton 2-0 09-10-2022 Everton Manchester Utd 1-2 09-4-2022 Everton Manchester Utd 1-0 02-10-2021 Manchester Utd Everton 1-1 06-2-2021 Manchester Utd Everton 3-3 07-11-2020 Everton Manchester Utd 1-3





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 25/11 03:00 [7] Manchester Utd vs Everton [13] 2.00 0 : 3/4 1.875 1.975 2 3/4 1.875

Tỉ lệ trận đấu giống hệt mùa trước với Manchester United chấp Everton nửa một, ăn đủ, thua 87. Mức giá này không thay đổi trong vài ngày qua, nhưng sáng nay đã chuyển thành 97 - 92. Dù sao thì theo chủ nhà vẫn chắc ăn hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-1 ăn 8, còn 2-0 ăn đến 8.3. Điều thú vị là tỉ số hòa 1-1 cũng có mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc kết quả 2-2 ăn đến 15. Nhà cái tiết lộ là có không ít người đặt phơi 1-0, rồi chọn luôn 1-1 thành một cặp. Giới thạo tin bình luận rằng sở dĩ nhiều người chọn thêm 1-1 vì 2 trận gần đây, Manchester United cứ dẫn bàn trước rồi bị gỡ hòa, nên thay vì mua cặp 1-0 và 2-0, người ta chọn 1-0 và 1-1 cho… chắc ăn.





