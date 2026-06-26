Soi tỉ số trận Uruguay – Tây Ban Nha: Cuộc chiến sống còn

Federico Valverde (Uruguay) và Pedri (Tây Ban Nha)

Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng H với 4 điểm sau 2 trận, nghĩa là một trận hòa là đủ để đảm bảo ngôi đầu bảng. Uruguay có 2 điểm từ 2 trận hòa và phải tránh thất bại để có cơ hội thực sự đi tiếp. Trong lúc Cape Verde cũng có 2 điểm, còn Ả Rập Saudi cũng có 1 điểm.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Tây Ban Nha 2 1 1 0 4 0 4 4 2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 3 Cape Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Ả Rập Saudi 2 0 1 1 1 5 -4 1

Uruguay cần chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng, trong lúc kết quả hòa không bàn thắng có thể đẩy họ xuống vị trí thứ 3 bởi bất cứ kết quả nào của trận Cape Verde - Ả Rập Saudi (ngoại trừ tỉ số 0-0 và 1-1).

Tuy nhiên, nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm và hiệu số 3-3, Uruguay vẫn có thể vào vòng knock-out nếu các kết quả ở các bảng I, J, K,L ủng hộ họ. Hiện Uruguay vẫn đang hơn hiệu số của Hàn Quốc (bảng A) và Scotland (C), nên vẫn còn hy vọng nếu giành 1 điểm trước Tây Ban Nha.

Hiệu số bàn thắng bại vượt trội của Tây Ban Nha, thành tích vòng loại áp đảo với năm chiến thắng trong 6 trận, và chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Saudi trong trận đấu gần nhất khiến đội bóng của Luis de la Fuente tràn đầy hy vọng giành trọn ba điểm.

Tây Ban Nha đã thể hiện sự kiểm soát thế trận dù không phải lúc nào cũng ngoạn mục, với trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde tiếp theo là chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ả Rập Saudi. Đội bóng của Luis de la Fuente sở hữu những nhân tố đủ mạnh để kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội thông qua một hàng công linh hoạt với sự góp mặt của Lamine Yamal, Nico Williams và Mikel Oyarzabal.

Uruguay dưới thời Marcelo Bielsa đã thể hiện sự kiên cường nhưng chưa được đền đáp. Hai trận hòa đầu tiên tại World Cup đã khiến họ rơi vào đường cùng. Trận hòa 2-2 với Cape Verde, sau trận hòa 1-1 với Ả Rập Saudi, cho thấy một đội bóng tạo ra được nhiều cơ hội nhưng cũng dễ bị tổn thương trong phòng ngự.

Các đội bóng của Bielsa thường chơi với cường độ cao và pressing mạnh mẽ, điều này có thể khiến Tây Ban Nha phải tham gia vào nhiều pha tranh chấp quyết liệt hơn so với trận đấu với Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, chất lượng kỹ thuật của Tây Ban Nha thông qua bộ ba tiền vệ và các tiền đạo cánh giúp họ có đủ công cụ để đối phó với sức ép của Uruguay và khai thác những khoảng trống phía sau.

Phong độ Uruguay

Uruguay - Cape Verde 2-2 (World Cup 2026)

Ả Rập Saudi - Uruguay 1-1 (World Cup 2026)

Uruguay - Algeria 0-0 (Giao hữu)

Anh - Uruguay 1-1 (Giao hữu)

Mỹ - Uruguay 5-1 (Giao hữu)

Uruguay chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, hòa 4 và thua 1. Hai trận hòa tại World Cup của họ là trước những đối thủ có trình độ thấp hơn nhiều so với Tây Ban Nha, và trận thua 5-1 trong trận giao hữu với Mỹ là lời nhắc nhở rằng đội bóng này có thể bị xuyên thủng bởi những đối thủ nhanh nhẹn và trực diện.

Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha - Ả Rập Saudi 4-0 (World Cup 2026)

Tây Ban Nha - Cape Verde 0-0 (World Cup 2026)

Peru - Tây Ban Nha 1-3 (Giao hữu)

Tây Ban Nha – Iraq 1-1 (Giao hữu)

Tây Ban Nha - Ai Cập 0-0 (Giao hữu)

Phong độ của Tây Ban Nha nhìn chung khá thất thường, nhưng hai màn trình diễn tại World Cup cho thấy họ chưa để thủng lưới bàn nào. Đặc biệt, chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Saudi đã thể hiện khả năng dứt điểm sắc bén và tổ chức phòng ngự tốt. Họ có đủ phẩm chất để kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 10 lần, với Tây Ban Nha có thành tích vượt trội trong các trận đấu chính thức và giao hữu. Trong số 8 trận đấu được ghi nhận, Tây Ban Nha thắng 4 và Uruguay chưa thắng trận nào trong kỷ nguyên hiện đại. Trận đấu chính thức gần nhất diễn ra tại Confederations Cup 2013, nơi Tây Ban Nha thắng 2-1.

Lần duy nhất hai quốc gia này gặp nhau tại World Cup là vào năm 1990, khi trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Điều đó cho thấy Uruguay có khả năng kiềm chế Tây Ban Nha ở những trận đấu quan trọng nhất, nhưng đội hình hiện tại của Tây Ban Nha mạnh hơn đáng kể ở hàng công so với bất kỳ đội hình nào họ từng tung ra vào đầu những năm 1990.

Nhìn vào thành tích đối đầu giữa Uruguay và Tây Ban Nha, sự thống trị của Tây Ban Nha trong các trận giao hữu và các trận đấu chính thức cho thấy rõ ràng một chiều hướng bất lợi nghiêng về Uruguay. Tây Ban Nha đã ghi bàn trong mọi lần gặp nhau kể từ trận hòa không bàn thắng năm 1978 và Uruguay vẫn chưa thể đánh bại họ trong một trận đấu quan trọng.

Tương quan lực lượng

Đội hình của Uruguay được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu ở châu Âu và các tài năng trẻ đến từ các CLB Nam Mỹ. Federico Valverde của Real Madrid là trụ cột ở tuyến giữa, được hỗ trợ bởi Rodrigo Bentancur của Tottenham Hotspur và Manuel Ugarte của Manchester United. Trên hàng công, Darwin Nunez dẫn đầu, với Giorgian de Arrascaeta và Maximiliano Araujo có khả năng ghi bàn. Cung cấp sự sáng tạo và bàn thắng từ các vị trí cánh. Araujo là cầu thủ nổi bật nhất của Uruguay tại giải đấu này, ghi hai bàn trong hai trận.

Về phía Tây Ban Nha, chiều sâu đội hình là rất ấn tượng. Lamine Yamal, mới chỉ 18 tuổi, đã ghi một bàn thắng tại giải đấu và là một trong những tiền đạo cánh nguy hiểm nhất giải. Mikel Oyarzabal là cầu thủ ghi bàn nổi bật trong những lần khoác áo Tây Ban Nha gần đây, trong khi Pedri, Rodri và Martin Zubimendi mang đến cho Luis de la Fuente nhiều lựa chọn để kiểm soát khu vực giữa sân. David Raya của Arsenal dự kiến sẽ tiếp tục bắt chính.

Không có thông tin nào về việc vắng mặt do chấn thương của cả hai đội trước trận đấu này, điều đó có nghĩa là cả hai HLV đều có khả năng có gần như đầy đủ đội hình để lựa chọn.

Đội hình dự kiến

Uruguay (4-3-3): Muslera; Varela, Jose Gimenez (c), Ronald Araujo, Mathias Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Pellistri, Darwin Nunez, De Arrascaeta.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri (c), Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Chiến thuật then chốt

Trận chiến trung tâm của trận đấu này sẽ diễn ra ở khu vực giữa sân, nơi Federico Valverde và Manuel Ugarte của Uruguay sẽ cố gắng phá vỡ nhịp điệu chuyền bóng của Tây Ban Nha và gây áp lực buộc Rodri mắc lỗi. Chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Ả Rập Saudi được xây dựng dựa trên việc kiểm soát khu vực giữa sân thông qua khả năng phân phối bóng của Rodri và sự di chuyển của Pedri, tạo ra khoảng trống cho các tiền đạo cánh.

Lối chơi thể lực, tốc độ cao của Uruguay dưới thời Bielsa sẽ nhắm chính xác vào khu vực đó. Nếu Valverde và Ugarte có thể hạn chế thời gian Rodri cầm bóng và buộc Tây Ban Nha phải chơi trực diện hơn, Uruguay sẽ có cơ hội bám trụ trong trận đấu. Nếu Rodri được phép kiểm soát nhịp độ trận đấu, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tạo ra nhiều cơ hội trước hàng phòng ngự đã để thủng lưới ba bàn trong hai lần tham dự World Cup.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton đoán Uruguay thảm bại 1-4, trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả Tây Ban Nha thắng sít sao 2-1.

Website Sports Mole dự đoán kết quả Tây Ban Nha thắng 0-2. Yahoo Sports ủng hộ Tây Ban Nha thắng 1-3. Chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports cũng quả quyết tỉ số sẽ là 1-3.

Dự đoán: Uruguay – Tây Ban Nha 1-3

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Tây Ban Nha chấp Uruguay nửa một,ăn đủ, thua 87. Khi giải khởi tranh, giá Uruguay tăng dần, và sau lượt trận đầu, Tây Ban Nha đã chấp trọn 1 trái, ăn 92, thua 90. Rồi giá Tây Ban Nha cứ giảm dần đến độ nhiều người đoán họ sẽ chấp hơn 1 trái.

Nhưng đến trưa nay, thị trường đã đảo chiều, Tây Ban nha chỉ còn chấp nửa một, ăn 82, thua đủ. Dù sao thì chọn Tây Ban Nha vẫn an toàn hơn, bởi Bò tót không mạo hiểm với việc để đối thủ cầm hòa.