Sớm cấp sổ hồng nhiều dự án chung cư

Mới đây, Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản gửi chủ đầu tư dự án chung cư K26 về việc cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Hơn 10 năm chờ đợi

Chung cư K26 do Ban Quản lý dự án 98 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư với 640 căn hộ. Nằm trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông, công trình được bàn giao từ năm 2009 nhưng đến nay, vì nhiều vướng mắc mà hàng trăm hộ dân vẫn phải chờ cấp sổ hồng.

Việc tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng căn hộ chung cư Đức Khải đang được tiến hành

Trong văn bản nêu trên, Văn phòng ĐKĐĐ TPHCM dẫn Nghị định 151/2025 có nội dung quy định hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản; đề nghị chủ đầu tư có báo cáo, đề xuất thì gửi về văn phòng. Tiếp đến, chủ đầu tư liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM để được hướng dẫn nộp hồ sơ cấp sổ hồng đối với các căn hộ không vi phạm về trật tự xây dựng, đáp ứng đủ điều kiện.

Đón nhận thông tin trên, nhiều người sinh sống tại chung cư K26 nhìn nhận "hy vọng lại được thắp lên".

Ông N.M.V (ngụ tại nhà A3 chung cư K26) kể cư dân ở đây đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền địa phương cùng các sở, ngành liên quan để được giải quyết cấp sổ hồng. Nhiều công văn phản hồi về việc đốc thúc chủ đầu tư phối hợp giải quyết cũng đã ban hành, song giấy tờ quan trọng của người dân vẫn "treo".

"Khi nghe cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân, chúng tôi rất vui mừng. Hy vọng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng cùng sự hợp tác của chủ đầu tư, cư dân chung cư K26 sẽ được nhận sổ hồng trong thời gian không xa" - ông N.M.V mong mỏi.

Chỉ rõ vấn đề, vào cuộc sâu sát

Gần đây, nhiều dự án nhà ở cũng được tháo gỡ vướng mắc thông qua nỗ lực của Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan việc cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM (Tổ công tác).

Điển hình là chung cư 4S Linh Đông (phường Hiệp Bình), do Công ty Trường Thành Lộc làm chủ đầu tư, với hơn 1.100 căn hộ. Người dân vào ở chung cư này đã 12 năm nay nhưng vì những trở ngại như xác định tài chính bổ sung do tăng diện tích xây dựng, xác định lại ranh dự án, xác định sở hữu chung, sở hữu riêng… mà sổ hồng vẫn chưa được cấp.

Cuối năm 2025, Tổ công tác đã họp, chỉ ra vấn đề cần giải quyết để chủ đầu tư khắc phục, tiến tới cấp sổ hồng cho cư dân chung cư 4S Linh Đông. Tháng 4-2026 vừa qua, Tổ công tác tiếp tục họp gỡ vướng cho dự án, thúc đẩy nhiều đầu việc, như xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, duyệt ranh sở hữu chung, sở hữu riêng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, Tổ trưởng Tổ công tác - đề nghị các bên liên quan cùng chủ đầu tư phối hợp giải quyết dứt điểm mọi khiếu nại. Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu phát sinh, đồng thời nhanh chóng liên hệ các sở, ngành để hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân.

Thêm nhiều tín hiệu vui

Ở phía Nam TPHCM, cư dân chung cư Đức Khải (dự án The Era Town, phường Tân Mỹ) chung tâm trạng chờ đợi và hy vọng sớm được cấp sổ hồng sau hơn 10 năm mua căn hộ. Nhiều vướng mắc đã được chỉ ra, trong đó có vấn đề nghĩa vụ tài chính.

Từ đầu năm 2026, UBND TPHCM đã có công văn về việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan dự án này.

Theo đó, UBND TPHCM cho biết Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Tài chính xác định giá trị đầu tư hạ tầng 470 căn hộ khối B4 và các hạng mục công trình bàn giao cho nhà nước quản lý sử dụng của chủ đầu tư để khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của dự án. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho các hộ dân đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở đó, sở sẽ chỉ đạo Văn phòng ĐKĐĐ cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

Một dự án chậm cấp sổ hồng khác là chung cư Victory Tower (phường Tân Mỹ), do Công ty CP Victory Group làm chủ đầu tư. Với dự án này, UBND TPHCM cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, xử lý kiến nghị của công dân để báo cáo kết quả thực hiện.

Mang niềm vui tới hàng chục ngàn người Tháng 11-2024, UBND TPHCM ban hành Quyết định 5013 về việc thành lập Tổ công tác 5013. Đến tháng 9-2025, UBND TPHCM ban hành Quyết định 1645 thành lập Tổ công tác 1645 thay thế Tổ công tác 5013, qua đó tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại. Cư dân các căn hộ chung cư 4S Linh Đông đang chờ được cấp sổ hồng Theo Văn phòng ĐKĐĐ TPHCM, đến nay, Tổ công tác đã tổ chức hơn 60 cuộc họp để gỡ vướng cho 251 dự án. Trong đó, 219 dự án đủ điều kiện với 33.035 căn hộ, nhà đất được gỡ vướng để cấp sổ hồng; 9.705 hồ sơ chuyển cho cơ quan thuế… Dự án chung cư K26 là một trong 6 dự án mà Tổ công tác làm việc với chủ đầu tư trong tháng 6-2025.



