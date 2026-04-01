Sớm "hồi sinh" phà Cồn Khương

Sau nhiều năm ngưng hoạt động, tuyến phà Cồn Khương (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) - Thành Lợi (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) vẫn trong tình trạng "đắp chiếu", gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

Bến khách ngang sông Cồn Khương được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2018 theo hình thức đấu giá quyền khai thác dịch vụ đò, phà ngang sông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, bến phà ngưng hoạt động, nhiều người dân ở Vĩnh Long, Đồng Tháp phải đi đường vòng lên cầu Cần Thơ để sang TP Cần Thơ học tập và làm việc.

Ông Thái Công Danh, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Giao thông vận tải Thành Lợi, cho biết bến Thành Lợi là bến đối lưu với Cồn Khương và đều được quy hoạch. Trong đó, bến Cồn Khương do nhà nước đầu tư và tổ chức đấu giá khai thác để thu ngân sách; phía Thành Lợi do các xã viên góp vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng.

Ông Danh bày tỏ: "Từ khi đi vào hoạt động vào năm 2018, tuyến phà đã giải quyết nhu cầu đi lại của hàng ngàn người dân, sinh viên mỗi ngày từ Đồng Tháp, Vĩnh Long sang TP Cần Thơ làm việc và học tập. Tuy nhiên, đến tháng 4-2020, bến phà Cồn Khương ngưng hoạt động, kéo theo bến Thành Lợi phải tạm ngừng. Đến tháng 7-2021, thời hạn đấu giá quyền khai thác hết hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa được tổ chức lại". Từ đó đến nay, cả 2 bến đều bị bỏ hoang, đứng trước nguy cơ xuống cấp và gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Phà ở bến Thành Lợi bỏ hoang nhiều năm nay

Ông Lê Văn Tâm (ngụ xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) phản ánh: "Tôi thường xuyên chở nông sản sang giao tại các chợ ở TP Cần Thơ. Trước đây đi phà Thành Lợi - Cồn Khương rất thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Từ khi bến phà ngưng hoạt động, tôi phải đi xuống bến phà Trần Phú (bến phụ phà Cần Thơ cũ) hoặc chạy qua cầu Cần Thơ, quãng đường xa hơn, tốn thêm xăng và thời gian, nhất là giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe".

Trong khi đó, chị Lê Thị Yến Nhi, sinh viên một trường đại học tại TP Cần Thơ, nói: "Nhà tôi ở xã Tân Lược nên mỗi khi đi học phải chạy xe đường vòng lên cầu Cần Thơ mới đến trường, xa hơn 15 km. Do thấy tôi đi lại vất vả nên gia đình đã thuê trọ ở thành phố để thuận tiện hơn, nhưng điều đó làm tốn thêm chi phí".

Trước những khó khăn trên, nhiều người dân mong muốn chính quyền sớm có giải pháp tháo gỡ, tổ chức đấu giá lại quyền khai thác nhằm khôi phục hoạt động của bến phà. Theo người dân, việc này không chỉ giúp đi lại thuận lợi hơn mà còn góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư.

Cuối tháng 1 vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tại bến khách ngang sông Cồn Khương theo phương thức cho thuê quyền khai thác. Theo nhận định của UBND thành phố, việc ban hành nghị quyết là rất cần thiết và cấp bách để tạo điều kiện thuận lợi triển khai đề án nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, qua rà soát, Ban Đô thị HĐND thành phố cho rằng bến phà Cồn Khương hiện là tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường Cái Khế. Do đó, việc Sở Xây dựng trực tiếp lập đề án là chưa phù hợp quy định; thay vào đó, UBND phường phải là đơn vị lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Bùi Văn Kiệt, Chủ tịch UBND phường Cái Khế, thông tin: "Phường đang chờ HĐND thành phố phân cấp phân quyền về phê duyệt giá khởi điểm. UBND thành phố đã giao cho Sở Xây dựng trình nội dung này trong kỳ họp HĐND gần nhất". Khi HĐND thành phố phê duyệt, phường phối hợp với đơn vị tư vấn thẩm định giá, sau đó sẽ thành lập hội đồng, hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố xem xét việc tổ chức đấu giá lại bến phà.

Bến khách ngang sông Cồn Khương được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 1.844 m² (bao gồm phần đất bãi bồi và mặt nước chuyên dùng). Công trình bao gồm 1 bến khách cùng các hạng mục: cầu tàu, hệ thống biển báo giao thông và công trình phụ trợ. Trong giai đoạn 2018 - 2020, bến đã đóng góp hơn 7 tỉ đồng vào nguồn thu ngân sách.



