Người dân thở phào nhẹ nhõm khi phà Bình Quới hoạt động trở lại

Sáng 13-12, phà Bình Quới nối phường Thủ Đức và phường Bình Quới chính thức hoạt động trở lại, mang theo niềm vui cho nhiều người dân sau hơn một năm tạm ngưng.

Ngay từ 8 giờ sáng, bến phà đã xuất hiện những nhóm người chờ lên phà, qua sông.

Không khí buổi sáng vừa náo nhiệt vừa mang cảm giác nhẹ nhõm, sau khi tuyến phà Bình Quới đã chính thức nối lại hai bờ sông Sài Gòn.

Ngày đầu hoạt động trở lại, lượng khách và phương tiện qua phà Bình Quới còn khá thưa thớt, rải rác theo từng chuyến. Ảnh: Ngọc Quý

Phà Bình Quới chính thức hoạt động trở lại sáng 13-12. Clip: CHÍ NGUYÊN

Anh Tám (SN 1983), chia sẻ: “Trước đây, tôi đi phà mỗi ngày, chỉ mất vài phút là qua sông. Trong thời gian phà nghỉ, tôi buộc phải đi vòng qua Phạm Văn Đồng và cầu Bình Triệu, quãng đường dài hơn, tốn thời gian và sức lực gấp đôi. Hôm nay phà hoạt động trở lại, tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cảm giác thật nhẹ nhõm".

Không khí bến phà trầm lắng hơn trước, nhưng mọi hoạt động vận hành diễn ra ổn định, trật tự.





Nhân viên phà hướng dẫn phương tiện lên xuống, kiểm tra an toàn, điều phối luồng di chuyển, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Đây được coi là phương tiện thiết yếu để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng trở lại trong những ngày tới.

Phà Bình Quới từng phải tạm dừng từ tháng 7-2024 do vướng thủ tục pháp lý về phạm vi vùng đất sử dụng tại hai đầu bến.

Trong thời gian phà ngưng, cầu Bình Triệu trở thành lối đi gần như duy nhất để kết nối bán đảo Thanh Đa với khu vực Thủ Đức. Tuy nhiên, khi cầu điều chỉnh phân luồng và cấm xe ô tô trên cầu Bình Triệu 1, giao thông khu vực này thường xuyên ùn tắc, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển hàng ngày. Ảnh: Ngọc Quý

Phà Bình Quới là một trong những bến phà kết nối giao thông quan trọng, trung bình mỗi ngày vận chuyển khoảng 1.000-1.500 người và 800-1.000 xe máy.





Sự hoạt độngtrở lại của phà không chỉ rút ngắn hành trình đi lại, giảm áp lực giao thông lên các tuyến đường lân cận mà còn mang lại niềm vui, sự tiện lợi cho người dân địa phương, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển qua lại giữa 2 khu vực Bình Thạnh và Thủ Đức.