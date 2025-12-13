HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người dân thở phào nhẹ nhõm khi phà Bình Quới hoạt động trở lại

CHÍ NGUYÊN - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - Bến phà Bình Quới là điểm kết nối trực tiếp giữa phường Thủ Đức và phường Bình Quới qua sông Sài Gòn, gia hạn hoạt động thêm 12 tháng

Sáng 13-12, phà Bình Quới nối phường Thủ Đức và phường Bình Quới chính thức hoạt động trở lại, mang theo niềm vui cho nhiều người dân sau hơn một năm tạm ngưng.

Ngay từ 8 giờ sáng, bến phà đã xuất hiện những nhóm người chờ lên phà, qua sông.

Không khí buổi sáng vừa náo nhiệt vừa mang cảm giác nhẹ nhõm, sau khi tuyến phà Bình Quới đã chính thức nối lại hai bờ sông Sài Gòn.

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 1.

Ngày đầu hoạt động trở lại, lượng khách và phương tiện qua phà Bình Quới còn khá thưa thớt, rải rác theo từng chuyến. Ảnh: Ngọc Quý

Phà Bình Quới chính thức hoạt động trở lại sáng 13-12. Clip: CHÍ NGUYÊN

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 2.

Anh Tám (SN 1983), chia sẻ: “Trước đây, tôi đi phà mỗi ngày, chỉ mất vài phút là qua sông. Trong thời gian phà nghỉ, tôi buộc phải đi vòng qua Phạm Văn Đồng và cầu Bình Triệu, quãng đường dài hơn, tốn thời gian và sức lực gấp đôi. Hôm nay phà hoạt động trở lại, tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cảm giác thật nhẹ nhõm".

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 3.

Không khí bến phà trầm lắng hơn trước, nhưng mọi hoạt động vận hành diễn ra ổn định, trật tự.


Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 4.

Nhân viên phà hướng dẫn phương tiện lên xuống, kiểm tra an toàn, điều phối luồng di chuyển, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 5.

Đây được coi là phương tiện thiết yếu để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng trở lại trong những ngày tới.

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 6.

Phà Bình Quới từng phải tạm dừng từ tháng 7-2024 do vướng thủ tục pháp lý về phạm vi vùng đất sử dụng tại hai đầu bến.

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 7.

Trong thời gian phà ngưng, cầu Bình Triệu trở thành lối đi gần như duy nhất để kết nối bán đảo Thanh Đa với khu vực Thủ Đức. Tuy nhiên, khi cầu điều chỉnh phân luồng và cấm xe ô tô trên cầu Bình Triệu 1, giao thông khu vực này thường xuyên ùn tắc, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển hàng ngày. Ảnh: Ngọc Quý

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 8.

Phà Bình Quới là một trong những bến phà kết nối giao thông quan trọng, trung bình mỗi ngày vận chuyển khoảng 1.000-1.500 người và 800-1.000 xe máy.


Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 9.

Sự hoạt độngtrở lại của phà không chỉ rút ngắn hành trình đi lại, giảm áp lực giao thông lên các tuyến đường lân cận mà còn mang lại niềm vui, sự tiện lợi cho người dân địa phương, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển qua lại giữa 2 khu vực Bình Thạnh và Thủ Đức.

Sáng 13-12, phà Bình Quới mở cửa, xe máy ùn ùn qua sông - Ảnh 10.

Những tiếng cười nói, tiếng máy phà, cùng dòng xe máy nối dài trên bến tạo nên bức tranh sinh động, đánh dấu sự trở lại của một tuyến giao thông quen thuộc nhưng quan trọng, góp phần kết nối nhịp sống đô thị vốn luôn tất bật của TPHCM.

