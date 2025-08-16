Son Heung-min qua Messi, Ronaldo về chỉ số bất ngờ

Áo đấu của Son Heung-min là mẫu đồng phục thể thao bán chạy nhất thế giới trong tuần qua, theo tiết lộ của đồng chủ tịch kiêm CEO Los Angeles FC (LAFC), John Thorrington, trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua 15-8 với kênh TalkSport (Anh).

"Áo đấu của Son đã vượt qua mọi vận động viên ở mọi môn thể thao trong tuần qua, kể cả Lionel Messi (Inter Miami), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), LeBron James (LA Lakers) và Stephen Curry (Golden State Warriors)", ông Thorrington nói.

Ông không tiết lộ số liệu cụ thể được bán ra nhưng cho biết doanh số áo đấu tăng vọt kể từ khi Son rời Tottenham (Ngoại hạng Anh) hôm 7-8 để gia nhập LAFC. Tuy nhiên, áo đấu sân khách chính hãng của Son hiện được bán với giá 194,99 USD trên trang MLS.

"Ronaldo và Messi hiện vẫn là những người bán áo đấu bóng đá nhiều nhất 2025, theo số liệu tôi được cung cấp. Son đã đạt gần tới một nửa số lượng áo đấu bán ra so với 2 ngôi sao này với thời gian ngắn" - ông Thorrington nói thêm.

Trước đó, Son có trận ra mắt LAFC hôm 10-8 khi làm khách trước Chicago, và sẽ tìm bàn thắng đầu tiên tại MLS khi gặp New England ngày mai (17-8). Thời điểm hiện tại, LAFC đứng thứ 5 BXH miền Tây, New England xếp thứ 11 BXH miền Đông.

Giá vé các trận sân nhà của LAFC giờ đây cũng tăng mạnh từ hiệu ứng của Son. Trên trang SeatGeek, ghế đẹp ở trận gặp San Diego ngày 31-8 (dự kiến là trận ra mắt sân nhà của Son) được nhiều người rao bán tới 1.500 USD (hơn 39 triệu), cao gấp 5 lần mức thông thường (300 USD-500 USD) cho đến hôm qua.

Thời điểm hiện tại, mức giá được rao bán đã lên tới 3.800 USD - gấp 10 lần mức thông thường.