Sóng lớn đánh chìm thuyền ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích

VIDEO: Lực lượng chức năng đang tìm kiếm ngư dân mất tích ở khu vực biển Cửa Gianh

Chiều 14-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 cứu được một ngư dân sau khi thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm khi đang trên đường vào bờ, một người khác hiện vẫn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Hoàng Thị Phượng (trú thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh trình báo việc thuyền đánh cá của gia đình gặp nạn khi đang vào bến.

Trên thuyền có 2 ngư dân là anh Lê Văn Tư (SN 1980, chồng chị Phượng) và anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975; cùng trú thôn Thanh Khê), khai thác hải sản gần bờ bằng nghề thả lưới.

Tàu của Hải Đội Biên phòng 1 đang tìm kiếm ngư dân mất tích.

Quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh kiểm tra sức khỏe ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa.

Khi thuyền di chuyển đến khu vực phao số 2 gần cửa Gianh thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã phối hợp với tàu BP 07-07-04 của Hải đội Biên phòng 1 cùng 7 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời cứu được ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa, đưa vào bờ an toàn; còn ngư dân Lê Văn Tư vẫn đang mất tích.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và Đồn Biên phòng Lý Hòa bố trí lực lượng quan sát hai bên cửa Gianh, đồng thời phối hợp với tàu của Hải đội Biên phòng 1 tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.