Thời sự

Sóng lớn đánh chìm thuyền ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Lúc vào bờ qua khu vực cửa Gianh, thuyền của 2 ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Một người được cứu, người còn lại đang mất tích

VIDEO: Lực lượng chức năng đang tìm kiếm ngư dân mất tích ở khu vực biển Cửa Gianh

Chiều 14-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 cứu được một ngư dân sau khi thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm khi đang trên đường vào bờ, một người khác hiện vẫn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Hoàng Thị Phượng (trú thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh trình báo việc thuyền đánh cá của gia đình gặp nạn khi đang vào bến.

Trên thuyền có 2 ngư dân là anh Lê Văn Tư (SN 1980, chồng chị Phượng) và anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975; cùng trú thôn Thanh Khê), khai thác hải sản gần bờ bằng nghề thả lưới.

Sóng lớn đánh chìm thuyền cá ở cửa Gianh , một ngư dân mất tích - Ảnh 1.

Tàu của Hải Đội Biên phòng 1 đang tìm kiếm ngư dân mất tích.

Sóng lớn đánh chìm thuyền cá ở cửa Gianh , một ngư dân mất tích - Ảnh 2.

Quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh kiểm tra sức khỏe ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa.

Khi thuyền di chuyển đến khu vực phao số 2 gần cửa Gianh thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã phối hợp với tàu BP 07-07-04 của Hải đội Biên phòng 1 cùng 7 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời cứu được ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa, đưa vào bờ an toàn; còn ngư dân Lê Văn Tư vẫn đang mất tích.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và Đồn Biên phòng Lý Hòa bố trí lực lượng quan sát hai bên cửa Gianh, đồng thời phối hợp với tàu của Hải đội Biên phòng 1 tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.

Hai người bị phạt vì đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

Hai người bị phạt vì đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

(NLĐO) - Hai người ở Quảng Trị bị phạt mỗi người 5 triệu đồng sau khi đăng bài viết và bình luận trên Facebook với nội dung xúc phạm công an.

Tàu cá cùng 5 ngư dân bị sóng đánh úp tại cửa biển Nhật Lệ

(NLĐO) - Đang trên đường vào cửa Nhật Lệ, tàu cá ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị sóng lớn đánh úp, 5 ngư dân rơi xuống biển và may mắn được phát hiện và ứng cứu.

Tàu cá cùng 2 ngư dân bỗng dưng mất tích trên biển Sơn Trà

(NLĐO) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Trị mất tín hiệu giữa biển Sơn Trà, nhiều tàu cá đang hỗ trợ tìm kiếm.

