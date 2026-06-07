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Sức khỏe

Sống thọ hơn nhờ uống cà phê theo cách này

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 41.000 người đã cung cấp giải pháp đơn giản để phòng ngừa bệnh tim: Chỉ bằng 1 tách cà phê.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học European Heart Journal, nhóm tác giả từ Đại học Tulane (Mỹ) cho biết chỉ uống cà phê vào buổi sáng cũng đủ để giảm nguy cơ tử vong sớm một cách rõ rệt, đặc biệt là nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Sống thọ hơn nhờ uống cà phê theo cách này - Ảnh 1.

Uống cà phê vào buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và tuổi thọ - Ảnh: HAVARD HEALTH

Theo trang tin Havard Health, nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ gần 41.000 người trưởng thành (tuổi trung bình 47, 52% là nữ) tham gia Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Mỹ.

Họ được yêu cầu báo cáo về tất cả các loại thực phẩm và đồ uống họ tiêu thụ trong ít nhất 1 ngày, bao gồm cả việc họ có uống cà phê hay không, uống bao nhiêu và khi nào, cả cà phê có caffeine hoặc không caffeine.

Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá một nhóm nhỏ hơn gồm khoảng 1.500 người trưởng thành (53% là nữ) đã hoàn thành nhật ký chi tiết về thực phẩm và đồ uống trong suốt một tuần. 

Sau đó, họ đã liên kết những dữ liệu này với hồ sơ tử vong cá nhân của những người tham gia khảo sát trong khoảng thời gian trung bình gần 10 năm.

Khoảng 36% người tham gia uống cà phê vào buổi sáng, trong khi 16% uống cà phê suốt cả ngày; 48% còn lại không uống cà phê.

Kết quả cho thấy so với những người không uống cà phê, những người uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31% và nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16% trong suốt thời gian nghiên cứu. 

Tuy nhiên, những người uống cà phê cả ngày không cho thấy sự khác biệt nào về nguy cơ tử vong so với những người không uống cà phê. Theo các nhà nghiên cứu, điều này có thể liên quan đến những ly cà phê bị uống vào thời điểm quá muộn trong ngày, dẫn đến mất ngủ, từ đó gây hại cho sức khỏe.

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