Soobin biết ơn fan vì chung sức xây điểm trường vùng cao

Tại một sự kiện được tổ chức chiều 4-10 dành cho Soobin và Kingdom - tên fandom của ca sĩ tại Hà Nội, hai bộ trang sức là lắc tay và dây chuyền – bông tai đã được các fan hâm mộ của Soobin đấu giá để gây quỹ xây điểm trường vùng cao.

Soobin cho biết luôn nỗ lực cống hiến để đền đáp tình cảm của người hâm mộ

Tổng số tiền 410 triệu đồng thu được dùng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên.

Điểm trường Huổi Quang 1 với 41 học sinh và 3 giáo viên đang phải dạy, học trong 2 phòng học và 1 phòng công vụ tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng.

Tại sự kiện, Soobin bày tỏ lòng biết ơn các fan đã đồng hành trong sự nghiệp và cả các hoạt động vì cộng đồng.

Ca sĩ cho biết luôn nỗ lực cống hiến để đền đáp tình cảm của người hâm mộ. "Nếu không có các bạn, những show diễn, tác phẩm, dự án của mình chắc chắn sẽ không thể được thực hiện trọn vẹn, thành công như hiện nay. Luôn cảm ơn các bạn vì những điều tuyệt vời, những điều tưởng như là không tưởng" - nam ca sĩ nói nói.

Nam ca sĩ đeo trang sức cho fan thắng đấu giá

Fan Soobin là một trong những cộng đồng fan mạnh tay chi tiền trong các hoạt động gây quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Hôm 2-10, ca sĩ cùng FC Kingdom chung tay quyên góp 520 triệu đồng gửi tới người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 Bualoi.

Tháng 8, Kingdom quyên góp hơn 168 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Tháng 7, Fanclub đóng góp hơn 100 triệu đồng cho dự án trồng rừng ở Bản Liền.

Hồi tháng 3, fan Soobin cũng gây bất ngờ khi chi 900 triệu đồng để đấu giá chiếc cúp vàng đặc biệt dành tặng cho idol tại lễ trao giải Cống hiến. Toàn bộ số tiền đấu giá cũng được dùng để xây trường học cho trẻ em vùng cao.

Nam ca sĩ tích cực tương tác với khán giả hâm mộ

Soobin là cái tên đình đám trong làng âm nhạc trẻ Việt Nam hiện nay. Ca sĩ được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 nhờ những đóng góp trong việc phổ biến và làm mới âm nhạc truyền thống qua các dự án như "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Anh cũng giành giải Mai vàng của Báo Người Lao Động, đạt cú "hat-trick" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Năm 2025, Soobin đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng với "Soobin Live Concert: All-rounder", hai đêm diễn tại Hà Nội "cháy vé" chỉ trong 12 phút, và tiếp tục tổ chức ngày diễn thứ ba tại TP HCM với sân khấu hoành tráng vào tháng 11.

Ca sĩ cũng đảm nhận vai trò mentor chính của đội hình "Tân binh thăng cấp" trong show thực tế, cùng định hướng và hỗ trợ các bạn trẻ bước lên con đường debut.

Ca sĩ luôn tích hợp các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và dự án giao lưu văn hoá trong kế hoạch của mình để âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là sứ mệnh lan tỏa giá trị đến xã hội.