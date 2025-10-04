Soobin biết ơn fan vì chung sức xây điểm trường vùng cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Soobin biết ơn fan vì chung sức xây điểm trường vùng cao

Yến Anh

(NLĐO)- Soobin xuất hiện tại phiên đấu giá đặc biệt, cùng fan lan tỏa yêu thương đến trẻ em nghèo vùng cao tỉnh Điện Biên.

Tại một sự kiện được tổ chức chiều 4-10 dành cho Soobin và Kingdom - tên fandom của ca sĩ tại Hà Nội, hai bộ trang sức là lắc tay và dây chuyền – bông tai đã được các fan hâm mộ của Soobin đấu giá để gây quỹ xây điểm trường vùng cao.

Soobin biết ơn fan vì chung sức xây điểm trường vùng cao - Ảnh 1.

Soobin cho biết luôn nỗ lực cống hiến để đền đáp tình cảm của người hâm mộ

Tổng số tiền 410 triệu đồng thu được dùng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên.

Điểm trường Huổi Quang 1 với 41 học sinh và 3 giáo viên đang phải dạy, học trong 2 phòng học và 1 phòng công vụ tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng.

Tại sự kiện, Soobin bày tỏ lòng biết ơn các fan đã đồng hành trong sự nghiệp và cả các hoạt động vì cộng đồng.

Ca sĩ cho biết luôn nỗ lực cống hiến để đền đáp tình cảm của người hâm mộ. "Nếu không có các bạn, những show diễn, tác phẩm, dự án của mình chắc chắn sẽ không thể được thực hiện trọn vẹn, thành công như hiện nay. Luôn cảm ơn các bạn vì những điều tuyệt vời, những điều tưởng như là không tưởng" - nam ca sĩ nói nói.

Soobin biết ơn fan vì chung sức xây điểm trường vùng cao - Ảnh 2.

Nam ca sĩ đeo trang sức cho fan thắng đấu giá

Fan Soobin là một trong những cộng đồng fan mạnh tay chi tiền trong các hoạt động gây quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Hôm 2-10, ca sĩ cùng FC Kingdom chung tay quyên góp 520 triệu đồng gửi tới người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 Bualoi.

Tháng 8, Kingdom quyên góp hơn 168 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Tháng 7, Fanclub đóng góp hơn 100 triệu đồng cho dự án trồng rừng ở Bản Liền.

Hồi tháng 3, fan Soobin cũng gây bất ngờ khi chi 900 triệu đồng để đấu giá chiếc cúp vàng đặc biệt dành tặng cho idol tại lễ trao giải Cống hiến. Toàn bộ số tiền đấu giá cũng được dùng để xây trường học cho trẻ em vùng cao.

Soobin biết ơn fan vì chung sức xây điểm trường vùng cao - Ảnh 3.

Nam ca sĩ tích cực tương tác với khán giả hâm mộ

Soobin là cái tên đình đám trong làng âm nhạc trẻ Việt Nam hiện nay. Ca sĩ được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 nhờ những đóng góp trong việc phổ biến và làm mới âm nhạc truyền thống qua các dự án như "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Anh cũng giành giải Mai vàng của Báo Người Lao Động, đạt cú "hat-trick" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Năm 2025, Soobin đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng với "Soobin Live Concert: All-rounder", hai đêm diễn tại Hà Nội "cháy vé" chỉ trong 12 phút, và tiếp tục tổ chức ngày diễn thứ ba tại TP HCM với sân khấu hoành tráng vào tháng 11.

Ca sĩ cũng đảm nhận vai trò mentor chính của đội hình "Tân binh thăng cấp" trong show thực tế, cùng định hướng và hỗ trợ các bạn trẻ bước lên con đường debut.

Ca sĩ luôn tích hợp các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và dự án giao lưu văn hoá trong kế hoạch của mình để âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là sứ mệnh lan tỏa giá trị đến xã hội.

Tin liên quan

[eMagazine] Soobin Hoàng Sơn: Tôi đang sống để làm điều mình thích

[eMagazine] Soobin Hoàng Sơn: Tôi đang sống để làm điều mình thích

(NLĐO) - Dù chưa may mắn giành vị trí cao nhất tại Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức nhưng việc nằm trong danh sách đề cử nhiều năm qua, phần nào chứng minh giọng ca Soobin Hoàng Sơn là một thương hiệu đáng gờm trên thị trường nhạc Việt.

người hâm mộ Soobin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo