SOOBIN Hoàng Sơn thắng lớn tại giải Cống hiến

Tối 15-4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã vinh danh SOOBIN Hoàng Sơn ở ba hạng mục quan trọng. Nam ca sĩ lập "cú ăn ba" gồm: "Chương trình của năm", "Music Video của năm" và "Nam ca sĩ của năm".

SOOBIN Hoàng Sơn nhận giải Nam ca sĩ của năm

Với thành tích này, SOOBIN chính thức xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 20 mùa giải của Giải thưởng Cống hiến: Nghệ sĩ đầu tiên giành cú "hat-trick" trong hai mùa Cống hiến liên tiếp, tính đến mùa giải Cống hiến 20.

Trước đó, tại mùa giải 2025, anh cũng từng thâu tóm ba hạng mục là "Nam ca sĩ của năm", "Album của năm" và "Music video của năm". Chiến thắng này thuyết phục nhờ khả năng dung hòa xuất sắc giữa kỹ năng trình diễn đỉnh cao và tư duy văn hóa sắc bén.

Nam ca sĩ không giấu được xúc động khi chia sẻ về hành trình nhiều năm theo đuổi âm nhạc. Anh cho biết đây là dấu ấn đáng nhớ sau hơn một thập kỷ hoạt động, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả đã luôn đồng hành, tin tưởng vào những mục tiêu và định hướng mà anh theo đuổi.

Hòa Minzy nhận giải "Nữ ca sĩ của năm"

Hạng mục "Nữ ca sĩ của năm" gọi tên Hòa Minzy - phần thưởng xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ và bùng nổ.

Năm qua, Hòa Minzy trở thành hình mẫu nghệ sĩ xuất sắc dùng sức ảnh hưởng của mình để đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống giới trẻ một cách tự nhiên và đầy kiêu hãnh.

Hạng mục "Nhạc sĩ của năm" được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ghi nhận một bước chuyển mình ngoạn mục sang dòng nhạc chính luận đương đại. Bằng cấu trúc Epic Pop (Pop sử thi) hào hùng cùng ngôn từ dung dị, các sáng tác của anh đã khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và khát vọng của thế hệ trẻ.

Hạng mục "Nhạc sĩ của năm" được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Trong khi đó, chiếc cúp "Bài hát của năm" vinh danh "Còn gì đẹp hơn" (Nguyễn Hùng) mang đến một nốt trầm xao xuyến. Giữa một thị trường bão hòa kỹ xảo điện tử và ca từ "khẩu ngữ hóa", tác phẩm chinh phục người nghe bằng cấu trúc Pop/Ballad khuôn thước, giai điệu tuyệt đẹp và cảm xúc nguyên bản.