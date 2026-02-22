HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

SOOBIN, mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài"

Thùy Trang

(NLĐO)- Hai năm liên tiếp giành chiến thắng tại Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức, thành tựu của SOOBIN không nằm ngoài dự đoán.

SOOBIN hái quả ngọt nhờ tư duy làm nghề nghiêm túc

SOOBIN- mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài" - Ảnh 1.

SOOBIN là một giọng ca đa năng thực sự của showbiz Việt

Trong bối cảnh V-pop cạnh tranh khốc liệt, thành công của Soobin là minh chứng rõ nét cho một nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, có chiến lược dài hạn và không ngừng tự làm mới mình. 

Đặc biệt, kể từ khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin đã có cú bứt phá mạnh mẽ, đưa tên tuổi bước vào giai đoạn thăng hoa rõ rệt cả về chuyên môn lẫn sức ảnh hưởng.

SOOBIN bắt đầu hành trình của mình bằng biệt danh "hoàng tử ballad" qua loạt ca khúc bản hit tình cảm được đông đảo khán giả yêu mến. Nhưng thành công của SOOBIN không mang tính thời điểm. Nhạc Việt là một thị trường luôn biến động, việc chỉ trung thành với một màu sắc là rủi ro. SOOBIN sớm nhận ra giới hạn của vùng an toàn và chủ động mở rộng biên độ sáng tạo.

SOOBIN- mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài" - Ảnh 2.

Một SOOBIN được yêu mến

Anh thử sức với R&B, pop hiện đại, điện tử, funk, kết hợp trình diễn sân khấu đa dạng hơn. Không chuyển hướng ồ ạt, mỗi bước đi của SOOBIN đều có tính toán, được đầu tư bài bản. Nhờ đó, anh từng bước thoát khỏi hình ảnh "ca sĩ ballad" để trở thành nghệ sĩ đa năng đúng nghĩa.

Sự xuất hiện của SOOBIN tại Anh trai vượt ngàn chông gai được xem là bước ngoặt quan trọng. Đây không chỉ là chương trình giải trí, mà còn là "phòng thử nghiệm" về bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng sáng tạo và tinh thần dấn thân. 

Tại sân chơi này, SOOBIN cho thấy một hình ảnh chủ động, quyết liệt và linh hoạt. Anh sẵn sàng thử nghiệm phong cách mới, đảm nhận vai trò sáng tạo, làm việc nhóm và chịu áp lực cao.

SOOBIN- mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài" - Ảnh 3.

Sức hút ấy đến từ tài năng

Quan trọng hơn, khán giả nhìn thấy một SOOBIN trưởng thành, không ngại va chạm, không né tránh thử thách. Chính sự "lột xác" âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã giúp anh tái định vị hình ảnh trong lòng công chúng. Sau chương trình, sức hút của SOOBIN gia tăng rõ rệt: sản phẩm được chú ý nhiều hơn, sân khấu được đầu tư quy mô hơn, lượng người hâm mộ mở rộng sang nhóm khán giả trẻ.

Khán giả yêu mến SOOBIN là có lý do

Một ưu thế nổi bật của SOOBIN là khả năng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo. Anh không chỉ là người hát, mà còn đóng vai trò quan trọng trong định hình màu sắc âm nhạc. SOOBIN hiểu rõ thị hiếu khán giả, nhưng không lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường. Anh biết cách dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và tính đại chúng, giữa sáng tạo cá nhân và nhu cầu người nghe.

SOOBIN- mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài" - Ảnh 4.

SOOBIN luôn biết lèo lái con thuyền của chính mình

Âm nhạc của SOOBIN thường có đặc điểm: dễ tiếp cận, giàu cảm xúc, nhưng không rập khuôn. Ca khúc của anh có thể "bắt tai" ngay từ lần đầu, nhưng vẫn đủ chiều sâu để nghe lâu dài. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm chạy theo trào lưu ngắn hạn, sự ổn định về chất lượng chính là "vốn liếng" quý giá giúp SOOBIN đi đường dài.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của Soobin là cách anh khai thác chất liệu truyền thống trong không gian âm nhạc hiện đại. Từ giai điệu ngũ cung, nhạc cụ dân tộc đến tinh thần văn hóa Á Đông, Soobin tiếp cận yếu tố bản địa bằng thái độ nghiêm túc, không làm cho có. Những chất liệu này được đặt trong cấu trúc pop, R&B, điện tử một cách hài hòa.

SOOBIN- mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài" - Ảnh 5.

Không chỉ là hoàng tử ballad mà còn làm tất cả những gì thị trường có

Sự kết hợp ấy giúp sản phẩm vừa mang hơi thở thời đại, vừa giữ được "hồn Việt". Đây là hướng đi không dễ, đòi hỏi hiểu biết văn hóa và tư duy âm nhạc vững vàng. Trong dòng chảy hội nhập, cách làm của SOOBIN cho thấy một lựa chọn thông minh: khẳng định bản sắc bằng ngôn ngữ quốc tế.

Hình ảnh bền vững và thái độ làm nghề nghiêm túc

Trong môi trường showbiz nhiều biến động, việc giữ được hình ảnh tích cực suốt nhiều năm là một thành công không nhỏ. Điều đó phản ánh sự tỉnh táo và bản lĩnh nghề nghiệp. SOOBIN cũng được đồng nghiệp đánh giá cao bởi tinh thần hợp tác, cầu thị và tôn trọng nghề. Đây là những yếu tố "hậu trường" nhưng có vai trò quyết định cho sự phát triển lâu dài.

SOOBIN- mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài" - Ảnh 6.

Nhưng thái độ làm nghề của SOOBIN mới là điều đáng nói

Giải thưởng Mai Vàng 2025 không phải thành công nhất thời, mà là kết quả của cả một hành trình dài: từ giọng hát, tư duy âm nhạc, hình ảnh đến mối quan hệ bền chặt với khán giả. SOOBIN chiến thắng vì anh được yêu mến thật sự, chứ không phải nhờ hiệu ứng truyền thông ngắn hạn. Khán giả nhìn thấy sự nỗ lực, trưởng thành và nghiêm túc trong từng bước đi.

Trong "đường đua" V-pop ngày càng đông đúc, SOOBIN chọn con đường khó: xây dựng giá trị bền vững. Sự khác biệt của SOOBIN nằm ở khả năng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và thị trường, giữa cảm xúc và lý trí. Anh không phải người chạy nhanh nhất, nhưng là người đi đều và đi xa.

SOOBIN- mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài" - Ảnh 7.

Tư duy đó giúp cho SOOBIN đi một con đường rất dài

Chiến thắng tại Mai Vàng 2025 vì thế là cột mốc khẳng định vị thế của SOOBIN đã bước vào nhóm nghệ sĩ trụ cột của V-pop đương đại – những người không chỉ tạo hit, mà còn tạo ảnh hưởng lâu dài. à với nền tảng hiện tại, hành trình của anh vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá – bằng chính năng lực, bản lĩnh và sự nghiêm túc với nghề.

Tin liên quan

"Mưa đỏ", SOOBIN tiếp tục được vinh danh

"Mưa đỏ", SOOBIN tiếp tục được vinh danh

(NLĐO) - “Mưa đỏ” thắng "Phim điện ảnh của năm", SOOBIN lập cú đúp âm nhạc với 2 giải thưởng tại đêm gala WeChoice Awards 2025.

Soobin hành trình của Soobin tư duy làm nghề của SOOBIN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo