Văn hóa - Văn nghệ

Trưng bày tài liệu quý của cố NSND Đinh Bằng Phi

Tin-ảnh: T.Hiệp

Phòng trưng bày tài liệu, hiện vật không chỉ là công trình tri ân cố NSND Đinh Bằng Phi mà còn hướng tới việc kết nối giữa bảo tồn với nghiên cứu và đào tạo

Nhân dịp Giỗ Tổ ngành Sân khấu - Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch, tức 3-10-2025), Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM sẽ khánh thành phòng trưng bày tài liệu, sách nghiên cứu và hiện vật quý do gia đình cố NSND Đinh Bằng Phi trao tặng.

Đại diện gia đình, ông Đinh Thành Tâm bày tỏ niềm vui khi nguyện vọng gìn giữ và phát huy di sản của NSND Đinh Bằng Phi được thực hiện. "Chúng tôi mong những tư liệu này không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành nguồn tham khảo cần thiết cho công tác nghiên cứu, giảng dạy nghệ thuật truyền thống" - ông kỳ vọng.

Trưng bày tài liệu quý của cố NSND Đinh Bằng Phi - Ảnh 1.

NSND Kim Cương và NSND Đinh Bằng Phi vào năm 2020

Trước đó, trong dịp thăm và tri ân các nghệ sĩ, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đã đề nghị sớm triển khai phòng trưng bày tài liệu, hiện vật của cố NSND Đinh Bằng Phi, để vừa phục vụ khách tham quan vừa tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh, học viên cao học tham khảo khi thực hiện luận án, luận văn về văn hóa dân tộc và nghệ thuật hát bội.

Phòng trưng bày tài liệu, hiện vật không chỉ là công trình tri ân cố NSND Đinh Bằng Phi mà còn hướng tới việc kết nối giữa bảo tồn với nghiên cứu và đào tạo, góp phần đưa nghệ thuật hát bội tiếp tục đồng hành với đời sống đương đại.

Tin liên quan

NSND Đinh Bằng Phi và ước nguyện cuối đời

NSND Đinh Bằng Phi và ước nguyện cuối đời

Là một trong những bậc thầy nổi tiếng của lĩnh vực hát bội, NSND Đinh Bằng Phi luôn canh cánh bên lòng tâm niệm đào tạo học trò trở thành những nghệ sĩ giỏi nghề và đam mê cống hiến

NSND Đinh Bằng Phi đau đáu nỗi niềm với hát bội

Gia đình NSND Đinh Bằng Phi vừa tổ chức lễ mừng thọ 85 tuổi của ông tại tư gia. "Vua hát bội" miền Nam vừa xúc động vừa vui mừng kèm theo nỗi niềm về nghệ thuật hát bội.

Lãnh đạo TP HCM thăm NSND Đinh Bằng Phi và NSND Thanh Tuấn

(NLĐO) - Đoàn lãnh đạo TP HCM đã đến thăm, tri ân và tặng quà cho NSND Đinh Bằng Phi và NSND Thanh Tuấn.

NSND Đinh Bằng Phi phòng trưng bày nghệ thuật truyền thống Văn hóa Dân tộc Nghiên cứu sinh nghệ thuật hát bội
