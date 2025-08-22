HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt "Lôi vũ" phiên bản nhạc kịch trên Sân khấu Quốc Thảo

H.Thuận

Diễn viên trẻ Mộc Anh (vai Phồn Y) sẽ vừa diễn xuất vừa cất giọng hát truyền cảm qua những ca khúc chủ đề, làm bật lên tiếng lòng nhân vật

Tối 23-8, Sân khấu Quốc Thảo sẽ giới thiệu tác phẩm kinh điển "Lôi vũ" của nhà văn Tào Ngu (Trung Quốc) theo phong cách nhạc kịch mang tên "Lôi vũ - Giai điệu tội lỗi".

"Lôi vũ - Giai điệu tội lỗi" được đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng thành nhạc kịch sẽ đưa những lớp cảm xúc thăng hoa hơn. Giai điệu, tiết tấu và các chuyển cảnh sáng tạo giúp sân khấu trở thành không gian giao thoa giữa hiện thực và ẩn dụ, giữa tiếng nói nhân vật và cảm nhận của khán giả.

Ra mắt "Lôi vũ" phiên bản nhạc kịch trên Sân khấu Quốc Thảo - Ảnh 1.

Các diễn viên trẻ của Sân khấu Quốc Thảo trong vở “Lôi vũ - Giai điệu tội lỗi”. (Ảnh: SÂN KHẤU QUỐC THẢO)

Diễn viên trẻ Mộc Anh (vai Phồn Y) sẽ vừa diễn xuất vừa cất giọng hát truyền cảm qua những ca khúc chủ đề, làm bật lên tiếng lòng nhân vật. Diễn viên Mỹ Thanh (vai Thị Bình) mang đến hình ảnh người phụ nữ nhẫn nhịn, chất chứa nỗi đau lặng thầm. 

Dàn diễn viên trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên sức sống mới cho một tác phẩm cũ, và bi kịch trong "Lôi vũ" sẽ trở lại với bản dựng gần gũi, dễ đồng cảm hơn với khán giả yêu nhạc kịch.


Đào tạo lực lượng trẻ cho sân khấu TP HCM

Đào tạo lực lượng trẻ cho sân khấu TP HCM

TP HCM luôn chú trọng công tác bồi dưỡng tác giả, đạo diễn trẻ nhằm tạo đội ngũ kế thừa cho lĩnh vực sân khấu

Diễn viên Hồ Quỳnh Như – dấu ấn Agostina trong “7 người phụ nữ và một vụ án mạng”

(NLĐO) - Một gương mặt trẻ đầy triển vọng của sân khấu kịch TP HCM khi cô hóa thân vào một vai diễn chiếm trọn tình cảm khán giả

Ngọn lửa sân khấu từ Hữu Châu và Quốc Thảo

(NLĐO) – Cả hai nghệ sĩ Hữu Châu và Quốc Thảo đã dốc sức đào tạo nhiều lứa học trò giỏi cho sân khấu TP HCM

Lôi Vũ sân khấu Quốc Thảo Lôi vũ - Giai điệu tội lỗi nhạc kịch
