Thể thao

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Brugge vòng play-off Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Không tái hiện nổi màn trình diễn quả cảm như trận lượt đi hồi tuần trước, Club Brugge thua 1- 4 khi tái đấu với Atletico Madrid, dừng bước cúp châu Âu

Cách đây một tuần, Club Brugge trên sân nhà đã thi đấu tưng bừng, hòa kịch tính 3-3 với "gã khổng lồ" Atletico Madrid dù ba lần bị dẫn bàn. 

Đội bóng nước Bỉ, vì thế, hạ quyết tâm tiếp tục gây sốc cho đối thủ Tây Ban Nha khi đôi bên tái đấu, bất chấp việc phải đến làm khách tại sân Metropolitano ở Madrid rạng sáng 25-2.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League - Ảnh 1.

Giuliano Simeone vượt qua sự truy cản của hậu vệ Club Brugge

Atlético Madrid là đội tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên khi Giuliano Simeone băng cắt đón quả tạt nguy hiểm, nhưng bất thành. Club Brugge tiếp tục thoát hiểm sau khi VAR kiểm tra tình huống có thể phạm lỗi của thủ thành Simon Mignolet.

Tuy vậy, cựu thủ môn Liverpool lại trở thành tâm điểm khi đội chủ nhà khai thông thế bế tắc giữa hiệp một. 

Alexander Sørloth "làm tường" khéo léo trước khi xoay người loại bỏ Brandon Mechele quá dễ dàng, rồi tung cú dứt điểm căng khiến bóng bằng cách nào đó vẫn chui qua tay Simon Mignolet, mở tỉ số cho đội chủ nhà phút 23.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League - Ảnh 2.

Alexander Sørloth mở tỉ số cho Atletico

Nhiệm vụ dành cho Club Brugge đến lúc này bỗng trở nên vô cùng nặng nề, bởi họ quá hiểu Atlético đã chơi tốt như thế nào trên sân nhà, bao gồm cả việc giữ sạch lưới 13/17 trận knock-out gần nhất tại cúp châu Âu tại "thánh địa" Metropolitano.

Dẫu vậy, đại diện Bỉ không chấp nhận buông xuôi. Phút 36, Mechele chuộc lỗi bằng pha đánh đầu nối từ quả phạt góc, đưa bóng đến đúng vị trí của Joel Ordóñez để cầu thủ này cân bằng tổng tỉ số lần thứ ba trong hai lượt trận.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League - Ảnh 3.

Joel Ordóñez với pha đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1

Thậm chí chỉ trong vòng hai phút, đội khách suýt hoàn tất màn lội ngược dòng. 

Đường căng ngang khó chịu của Christos Tzolis tưởng như đã đặt Hugo Vetlesen vào thế ghi bàn, nhưng thủ môn Jan Oblak xuất sắc cứu thua, giúp hai đội rời sân tạm nghỉ với thế cân bằng.

Ngay đầu hiệp hai, Atlético tái lập lợi thế nhờ công của Johnny Cardoso. Bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League thực sự đẳng cấp, với cú sút từ ngoài vòng cấm khiến Mignolet hoàn toàn bó tay. Tzolis lập tức đáp trả bằng cú sút xa hiểm hóc, song Oblak vẫn làm chủ tình hình.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League - Ảnh 4.

Johnny Cardoso và đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn

Club Brugge tiếp tục gây sức ép, nhưng ngoài một tình huống VAR thoáng qua khi Tzolis bị ngăn cản trong vòng cấm, thủ thành người Slovenia không phải làm việc quá vất vả. 

Ở chiều ngược lại, Sørloth dập tắt hy vọng của đội khách bằng bàn thứ hai trong đêm, sau pha phối hợp gọn gàng giữa hai cầu thủ vào sân thay người Ademola Lookman và Antoine Griezmann mà hàng thủ Brugge không thể hóa giải.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League - Ảnh 5.

Sørloth thăng hoa khi liên tiếp lập công

Chưa dừng lại ở đó, chân sút người Na Uy hoàn tất cú hat-trick ấn tượng khi thoải mái dứt điểm từ một quả phạt góc cuối trận, ấn định tấm vé đi tiếp cho Atlético với chiến thắng 4-1 trận lượt về và tổng tỉ số 7-4 sau hai lượt trận.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League - Ảnh 6.

Alexander Sørloth đưa Atletico Madrid vào vòng 1/8 Champions League

Chín trong mười trận gần nhất của Club Brugge đều có ít nhất ba bàn thắng – một thống kê mà hẳn họ không mong muốn nối dài trước màn "càn quét" của Sørloth. 

Trong khi đó, Atlético Madrid nâng chuỗi trận bất bại trong 90 phút ở các vòng knock-out Champions League lên con số 20 (thắng 13, hòa 7).

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League - Ảnh 7.

Atletico Madrid kiên cường và bản lĩnh ở cúp châu Âu

Tại vòng 1/8, đại diện thành Madrid sẽ chạm trán một trong hai đại diện nước Anh là Liverpool hoặc Tottenham. 

Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra vào ngày 27-2, với các trận lượt đi vòng 1/8 sẽ được tổ chức trong tháng Ba.

