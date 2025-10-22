Arsenal thắng "hủy diệt" Atletico Madrid, chạm mốc 200 trận thắng Champions League

Hành quân đến London làm khách trên sân của Arsenal ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League, Atletico Madrid mang theo phong độ khá ổn với bốn chiến thắng và một hòa trong 5 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng 5-2 trước láng giềng Real Madrid ở La Liga.



Bukayo Saka bị phong tỏa chặt nhưng đồng đội lại kịp tỏa sáng

Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ "Rojiblancos" lại sụp đổ trên đất Anh dù chủ nhà Arsenal đang bay cao trên mọi đấu trường với lối chơi công thủ toàn diện. Thêm một trận giữ sạch lưới nữa của "Pháo thủ" dù họ đối mặt với hàng công đáng gờm, đứng đầu là Julian Alvarez.

Đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và hướng tới việc nối dài mạch toàn thắng ở Champions League, Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi. Chỉ sau 5 phút, Declan Rice có cơ hội mở tỉ số nhưng sút vọt xà sau cú dội cột dọc của Eberechi Eze. Tiền vệ trẻ Myles Lewis-Skelly cũng bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm, trong khi thủ thành David Raya suýt khiến khán giả "thót tim" khi lên cao đón bóng, suýt bị Giuliano Simeone trừng phạt.

Atletico Madrid phản kích mạnh mẽ

Atletico chỉ tạo được đôi chút sóng gió trong hiệp đầu, còn Arsenal vẫn kiểm soát thế trận. Bukayo Saka kiến tạo để Martinelli sút tung lưới nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Trước khi hiệp một khép lại, Julian Alvarez bên phía đội khách sút xa dội xà ngang, báo hiệu những phút gay cấn sắp tới.

Gabriel mở tỉ số cho chủ nhà Arsenal

Hiệp hai mở ra với sự khác biệt hoàn toàn. Phút 57, Declan Rice treo bóng vào từ pha đá phạt và trung vệ Gabriel đánh đầu mở tỉ số, khai thông thế bế tắc cho Arsenal. Không lâu sau, Lewis-Skelly có pha đi bóng dũng mãnh rồi kiến tạo cho Martinelli nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm không thể cản phá.

Lewis-Skelly ăn mừng cùng Martinelli sau bàn thắng thứ nhì

Khi Atletico chưa kịp định thần, Viktor Gyökeres nâng tỉ số lên 3-0 với pha dứt điểm chạm chân Hancko đổi hướng khiến thủ môn Oblak bó tay. Ba bàn trong 11 phút khiến đội khách hoàn toàn sụp đổ.

Đến phút 73, Arsenal khép lại chiến thắng hoàn hảo bằng pha phối hợp phạt góc: Declan Rice treo bóng vào trung lộ, Gabriel đánh đầu trả ngược để Gyökeres đệm bóng ghi bàn thứ tư.

Viktor Gyokeres ghi cú đúp bàn thắng trong vòng 3 phút

Sân Emirates vang lên những tiếng "Olé" khi Arsenal ung dung khép lại trận đấu, giành thắng lợi đậm nhất của họ tại Champions League mùa này. "Pháo thủ" của HLV Mikel Arteta đã giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp và nối dài chuỗi bảy chiến thắng trước các đại diện Tây Ban Nha đồng thời cán mốc 100 chiến thắng tại đấu trường UEFA Champions League.

Arsenal có chiến thắng thứ 200, vươn lên nhóm đầu bảng Champions League

Ngược lại, chuỗi sáu trận bất bại của Atletico Madrid tan vỡ trong cay đắng, và đội bóng của HLV Diego Simeone vẫn chưa biết thắng trên sân khách mùa này (hòa 3, thua 3).