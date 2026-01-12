Steven Nguyễn nhận nhiều lời khen khi vào vai trung tá quân đội

Một cuộc chiến không diễn ra ở chiến trường, không có bom đạn nhưng mỗi quyết định đều có thể đánh đổi bằng sinh mạng con người. "Không giới hạn" khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới.

Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên

Bộ phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên, Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn, người mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hi sinh của người đồng đội thân thiết.

Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải. Ở đó, Kiên gặp Lợi - phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai mình là bởi sai lầm của Kiên.

Chiều 12-1, VTV họp báo ra mắt phim "Không giới hạn"

Giữa họ là quá khứ, là oán trách, là những khoảng lặng không thể nói thành lời. Kiên cùng đồng đội đối diện với hàng loạt tình huống cứu hộ quy mô lớn: Từ tai nạn cháy tàu trên biển, sập mỏ, cho đến cháy nhà máy hóa chất... Đảm đương trọng trách lớn khi tuổi còn trẻ, Kiên không tránh khỏi những hoài nghi đến từ nhiều phía, nhưng cũng may mắn nhận không ít dìu dắt của cấp trên - Thượng tướng Hà Đình Quân.

Về công việc, tướng Quân hết lòng ủng hộ, dìu dắt Kiên, nhưng cũng chính ông lại ngần ngại khi đứa con gái ông hết mực yêu thương - Lam Anh, công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng - lại đem lòng yêu Kiên.

Các diễn viên trong buổi ra mắt phim

Qua hành trình vượt qua mặc cảm cá nhân, đối diện sự thật và lựa chọn lẽ phải, Kiên đã khẳng định giá trị đạo đức, bản lĩnh chỉ huy, tinh thần "dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm" của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

"Không giới hạn" mở ra bức tranh toàn cảnh về một hệ thống phòng thủ dân sự vận hành trong im lặng mà ở đó có những cuộc họp chỉ đạo căng thẳng ở cấp chiến lược, những quyết định tham mưu trong tích tắc.

Cảnh trong phim "Không giới hạn"

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, đồng thời có được sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội từ khâu xây dựng kịch bản đến phục dựng bối cảnh, quay phim tiền kỳ, "Không giới hạn" được coi là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực, sinh động những trận thiên tai lớn như động đất hay những lần cứu hộ cứu nạn đặc biệt như sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển,…

Cảnh trong phim "Không giới hạn"

Phim cũng cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra. Qua hành trình đó, người xem cảm nhận được trọng trách của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - nơi những quyết định thầm lặng có thể mang ý nghĩa sống còn với sinh mạng của hàng ngàn con người.

Cảnh trong phim "Không giới hạn"

Dàn diễn viên là một điểm cộng đáng chú ý của "Không giới hạn". Mới là lần đầu tiên "Bắc tiến" trong mảng phim truyền hình nhưng Steven Nguyễn đã được đánh giá cao khi vào vai trung tá Đào Minh Kiên - một vai diễn nội tâm, có chiều sâu cảm xúc.

Steve Nguyễn cũng được kỳ vọng sẽ tạo thành một cặp đôi quân nhân nhiều "chemistry" với Minh Trang trong vai nữ sĩ quan IT.

Cảnh trong phim "Không giới hạn"

Tô Dũng sau thành công ở "Gió ngang khoảng trời xanh" với vai Toàn trầm tính, ít nói đã "lột xác" với Lợi nhiệt huyết, bộc trực, có mối quan hệ "oan gia" với Khánh Linh do Anh Đào thủ vai.

Bên cạnh những gương mặt trẻ đầy sức hút, "Không giới hạn" còn quy tụ được những diễn viên gạo cội, thực lực như nghệ sĩ Quỳnh Dương, NSƯT Thanh Quý, NSND Quốc Trị, NSƯT Linh Huệ…

Cảnh trong phim "Không giới hạn"

"Không giới hạn" được phát sóng lúc 21 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 từ tháng 1-2026.