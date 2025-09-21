Diễn viên STEVEN NGUYỄN: Đủ nắng hoa sẽ nở

Steven Nguyễn được cho là trường hợp ngoại lệ của điện ảnh Việt Nam khi vào vai một nhân vật phản diện nhưng được khán giả yêu mến.

.Phóng viên: Anh thích vai diễn Quang trong phim "Mưa đỏ"?

- Diễn viên STEVEN NGUYỄN: Ngày đi casting, tôi mong được đóng vai Cường trong phim. Thế nhưng, số phận khiến tôi trở thành nhân vật Quang. Là một diễn viên, tôi phải sống trọn vẹn với nhân vật của mình. Khi vào vai, tôi "yêu" Quang bởi đó là một nhân vật đầy trắc ẩn.

Thật lòng mà nói, được vào vai một nhân vật có nội tâm đa sắc như thế, tôi thấy vui. Bởi lẽ, tôi tin rằng khi chúng ta chạm ngưỡng giới hạn của bản thân, đó cũng là lúc chúng ta sẽ có thành tựu. Thành công của vai Quang trong phim "Mưa đỏ", phần nhiều tôi nghĩ là mình may mắn vì đã có được một vai diễn nhiều góc cạnh.

.Thành công với vai Quang trong "Mưa đỏ" liệu có phải là bước ngoặt sự nghiệp của anh?

- Nghề nào cũng thế, thành công chỉ đến khi chúng ta hội đủ 3 yếu tố: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. Tôi tin mọi thứ xảy ra trên đời này, đều có lý do cả. Mỗi người đều có một sứ mệnh cụ thể. Vì thế, tôi luôn ở tâm thái sẵn sàng để một ngày nào đó "đủ nắng hoa sẽ nở".

"Mưa đỏ" là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi, là cơ hội mà tôi đã chờ đợi lâu nay. Tuy nhiên, đây chỉ là điểm khởi đầu. Tôi không tin mình sẽ mãi may mắn nếu bản thân không nỗ lực và cầu tiến.

.Anh nói mình đã chuẩn bị nhiều năm cho một khoảnh khắc tỏa sáng. Điều đó có ý nghĩa gì?

- Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, tôi đi nghĩa vụ quân sự, sau đó xuất ngũ và làm soát vé ở sân khấu kịch. Thu nhập chính của tôi lúc đó chủ yếu từ công việc này. Tôi học "lóm" cách diễn xuất của tiền bối. Cứ thế, tích lũy mỗi ngày một ít và hình thành lối diễn của riêng mình. Thật lòng, tôi biết ơn khoảng thời gian đó vì chính những lúc khó khăn đã rèn luyện sự kiên nhẫn cho bản thân. Không có thành công nào tự đến. May mắn thì ai cũng có nhưng biết nắm bắt thì không phải ai cũng làm được.

Steven Nguyễn vào vai diễn nhân vật Quang trong phim “Mưa đỏ” (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi học được ở các thế hệ đi trước sự kiên định trong lựa chọn của bản thân. Nếu không có sự kiên định đó thì không có một Steven Nguyễn của hiện tại.

.Sau thành công trong "Mưa đỏ", cuộc sống anh rẽ sang trang mới ?

- Lúc trước, tôi hay mang dép lê, mặc quần đùi, bạ đâu ăn đó vì mọi người đâu biết mình là ai. Nhưng nay thì tôi phải chỉn chu hơn để giữ gìn hình ảnh của mình. Làm mới bản thân cũng là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả. Sau thành công với vai diễn trong phim "Mưa đỏ", tôi thật sự biết ơn sự yêu mến của khán giả. Trong chặng đường phía trước, tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả.

.Có phải chính những khó khăn ngày trước đã hun đúc khát khao làm giàu lớn hơn ở Steven Nguyễn?

- Giàu có thì ai chẳng thích và tôi cũng vậy. Nhưng tôi không phải dạng thích làm giàu. Nhung lụa có khi lại không hợp với đứa "bụi đời" như tôi. Tôi không mong mình kiếm được nhiều tiền nhưng luôn muốn sống được với nghề bằng cái tâm thiện lương, trong sáng.

.Nhân vật nào là hình tượng anh khao khát được hóa thân?

- Tôi chưa bao giờ giới hạn giấc mơ bản thân. Với tôi, một người diễn viên sẽ khác người bình thường, cuộc sống thì muôn hình vạn trạng và người diễn viên sẽ có cơ hội được sống trong những cuộc đời khác nhau, như thế là quá hạnh phúc rồi.

Điều tôi mong muốn không phải là danh tiếng của một vai diễn, mà là khả năng sống cùng nhân vật, hóa thân trọn vẹn đến mức khán giả thấy đó là đời thực chứ không phải điện ảnh. Vì với tôi, diễn xuất không chỉ là nghề, mà là hành trình tìm kiếm sự chân thật trong nghệ thuật. Tôi muốn khán giả nhìn thấy nhân vật chứ không phải một diễn viên đang cố gắng diễn.

.Anh có nghĩ ngoại hình điển trai là một lợi thế giúp anh được khán giả yêu mến?

- Trong điện ảnh, yếu tố đầu tiên giúp một diễn viên tồn tại chắc chắn phải là khả năng diễn xuất. Nhưng sắc vóc lại là thứ giúp một diễn viên tạo ấn tượng với khán giả. Với tôi, ấn tượng ban đầu không quan trọng bằng dấu ấn giúp mình ở lại trong lòng khán giả. Tôi không nghĩ mình được yêu mến là do đẹp trai. Điều mà tôi quan tâm nhất chính là khả năng diễn xuất của mình.

.Nổi tiếng và nhiều ưu thế, anh có đặt tiêu chuẩn bạn gái cao không?

- Ngược lại là đằng khác. Như tôi đã nói, sắc vóc không phải là thứ tôi quan tâm hàng đầu. Tôi chỉ mong người bạn đời của mình biết chia sẻ và thông cảm với công việc của tôi.

"Không phải cứ muốn là được. Vì vậy, tôi chọn cách sống hết mình với nghiệp diễn đã gắn bó.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP HCM, trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam với vai Quang trong bộ phim "Mưa đỏ". Gần 10 năm lận đận trong nghề, anh có màn lột xác ngoạn mục, trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, Steven Nguyễn từng trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Anh từng bị giáo viên phê bình về khả năng diễn xuất và phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong nghề. Tuy nhiên, sự kiên trì và nỗ lực đã giúp anh vượt qua. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Steven Nguyễn đến từ series web-drama "Bi Long đại ca" năm 2020-2021. Vai diễn Bi Long giúp anh được công chúng biết đến rộng rãi, đặc biệt nhờ hình ảnh "soái ca" cùng kỹ năng võ thuật ấn tượng. Thành công này mở ra cơ hội cho anh tham gia nhiều dự án khác như "Hùng Long Phong Bá", "Bạn gái tôi là trùm trường" và các vai trong phim cổ trang. Với chiều cao 1,78 m và thân hình vạm vỡ, Steven Nguyễn nhanh chóng được gọi là "nam thần hành động" hay "tổng tài body chiến" của màn ảnh Việt. Anh đặc biệt nổi bật trong các vai diễn hành động, thường xuyên khoe thân hình cơ bắp qua những cảnh quay võ thuật.



