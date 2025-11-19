HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

"Cuộc chiến" xuyên đêm của hơn 500 người lính cứu bờ kè trước miệng "hà bá"

Trần Thường

(NLĐO) – Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm cùng người dân gia cố bờ kè An Lương ở Đà Nẵng trước nguy cơ sạt lở uy hiếp hơn 500 hộ dân.

Rạng sáng 19-11, mưa lớn và lũ thượng nguồn làm bờ kè thôn An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, uy hiếp hơn 500 hộ dân.

Nhận tin báo, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đã chỉ đạo cơ động khẩn cấp, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP và đề nghị Quân khu 5 tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315.

- Ảnh 1.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng (thứ 3 từ trái sang), trực tiếp chỉ đạo khắc phục sạt lở bờ kè An Lương rạng sáng 19-11

Chưa đến một giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân và lực lượng chức năng địa phương khắc phục sự cố. Trước đó, lực lượng đã gia cố hơn 500 m bờ kè nhưng mưa lũ tiếp tục gây xói lở.

Tại hiện trường, nước dâng cao, dòng chảy xiết; các tổ công tác khẩn trương vận chuyển bao đất, dựng rọ thép gia cố tạm. Cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên đêm, ăn uống tạm để giữ sức, quyết tâm bảo vệ khu dân cư.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Bờ kè An Lương bị sạt lở nguy hiểm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động cùng giúp dân khắc phục sự cố

Hiện các lực lượng vẫn đang duy trì quân số, tiếp tục kiểm tra và gia cố thêm các đoạn kè có nguy cơ sạt lở.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành chức năng đánh giá toàn diện nguy cơ sạt lở, đề xuất giải pháp công trình và phi công trình mang tính lâu dài. Mục tiêu là bảo vệ an toàn cho người dân An Lương trước những biến động ngày càng cực đoan của thời tiết.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường:

- Ảnh 4.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở bờ kè An Lương

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sĩ đội mưa, xuyên đêm với cuộc chiến cùng "hà bá"

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

Chạy đua với thời gian đưa từng bao cát đến xây kè

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

Bộ đội cùng người dân địa phương hợp sức

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

Một đêm không ngủ của người dân Duy Nghĩa và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để cứu bờ kè

