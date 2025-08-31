Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều 31-8, tại hội trường thôn Tân Tiến (xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị), đông đảo người dân đến nhận quà Quốc khánh 2-9 trong không khí phấn khởi, trật tự.

Người dân ai cũng vui mừng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trước ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Bà Hồ Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, trò chuyện cởi mở, thân tình với người dân đến nhận quà Quốc khánh 2-9.

Theo quan sát, việc trao quà tại đây diễn ra rất thuận lợi, người dân chỉ cần mang theo CCCD để đối chiếu, ký nhận vào danh sách là sẽ được nhận trực tiếp số tiền mặt là 100.000 đồng/người.

Trong khi đó, các cán bộ thực hiện việc chi trả quà Quốc khánh 2-9 rất cởi mở, tận tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân với tinh thần đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót một ai.

Bà Hồ Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho biết để thực hiện chi trả kinh phí tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, xã đã thành lập 10 tổ công tác.

Người dân cung cấp thông tin, ký nhận quà Quốc khánh 2-9

Người dân vui mừng vì lần đầu tiên nhận quà Quốc khánh 2-9

Người dân xã Tân Lập trật tự chờ đến lượt nhận quà Quốc khánh 2-9

Các tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND xã thực hiện việc tiếp nhận kinh phí, tổ chức chi trả đến tận tay các hộ dân trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đối với những thôn nằm xa trung tâm xã, các cán bộ sẽ thực hiện chi trả cả vào ban đêm để món quà Quốc khánh 2-9 của Đảng, Nhà nước gửi tặng sẽ đến tay người dân một cách nhanh nhất.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định trích số tiền gần 185 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để tạm cấp cho 78 xã, phường, đặc khu tổ chức tặng quà cho 1.847.378 người dân.

Để cấp phát quà kịp thời cho người dân, các đơn vị, địa phương đã làm việc xuyên đêm nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển tiền, đồng thời đôn đốc triển khai để chuyển quà tặng đến tận tay cho bà con trong thời gian sớm nhất.