Ngày 6-12, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) tiếp nhận bệnh nhi N.N.K.N (8 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương dài khoảng 25 x 18 cm ở vùng lưng.



Sau tai nạn hy hữu bệnh nhi được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất

Theo gia đình, sự việc xảy ra sau khi bé đi vệ sinh và đứng lên bồn cầu để treo đồ. Bất ngờ, bồn cầu bằng sứ bị vỡ, các mảnh sắc nhọn cắt sâu vào lưng khiến trẻ chảy máu nhiều. Ngay lập tức, gia đình đưa bé đến trạm y tế gần nhà để sơ cứu, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Thống Nhất.

Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng thiết lập đường truyền, giảm đau và băng ép vết thương. Đồng thời, bệnh nhi được hội chẩn liên Khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại Thận – Tiết niệu để đánh giá mức độ tổn thương và tiến hành điều trị chuyên sâu.

BSCK2 Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Thống Nhất khuyến cáo, phụ huynh cần tuyệt đối tránh để trẻ leo trèo trong nhà vệ sinh hoặc đứng lên các vật dụng bằng sứ, kính hay các chất liệu dễ vỡ. Khi xảy ra tai nạn gây chảy máu nhiều, cần bình tĩnh, dùng gạc hoặc khăn sạch đè trực tiếp lên vết thương và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất

Bên cạnh đó, cần trang bị kỹ năng an toàn sinh hoạt hằng ngày cho trẻ, nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn đáng tiếc trong gia đình.