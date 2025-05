Sử dụng xe điện có nhiều lợi ích

Sử dụng xe điện có thể giảm phát thải khí nhà kính và bụi mịn đáng kể, nhờ đó giúp giảm tỉ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch. Theo các nghiên cứu, nguyên nhân khiến xe điện phát sinh bụi ít hơn so với xe động cơ đốt trong là bởi phương tiện sạch này gần như không có khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu và lượng bụi từ hệ thống phanh cũng rất nhỏ.

Bên cạnh đó, xe điện không phụ thuộc vào dầu mỏ - loại khoáng sản gây ô nhiễm nặng nề trong quá trình khai thác và sản xuất - nên cũng góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Ngay cả ở những quốc gia mà điện năng chủ yếu được sản xuất từ than đá, việc chuyển đổi sang sử dụng xe điện vẫn mang lại hiệu quả nhất định trong bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân. Lượng khí CO2 phát thải từ xe điện thấp hơn khoảng 22% so với xe chạy dầu diesel và thấp hơn 28% so với xe chạy xăng cùng phân khúc.

Phương tiện giao thông chạy bằng xăng đang gây hậu quả không nhỏ về mặt môi trường

Một ưu điểm nổi bật khác của xe điện là khi di chuyển ở tốc độ thấp, phương tiện này gần như không tạo ra âm thanh. Tại các đô thị, ô nhiễm tiếng ồn trở thành vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bởi nó làm gián đoạn giấc ngủ, tăng căng thẳng và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, đối với các mẫu xe điện đô thị có quãng đường di chuyển ngắn sau mỗi lần sạc pin, việc thường xuyên dừng xe để sạc cũng khuyến khích tài xế vận động nhiều hơn, góp phần giảm tác hại do ngồi lái xe trong thời gian dài.

Tại Việt Nam, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Trong vùng phát thải thấp, các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên... được phép lưu thông.

TP Hà Nội sẽ cấm xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel lưu thông trong vùng phát thải thấp; hạn chế hoặc cấm xe máy, mô tô không đáp ứng tiêu chuẩn mức 2 và ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông ở đây theo khung giờ hoặc khu vực. Đồng thời, đề xuất ban hành các loại phí và lệ phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có phát thải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ đề xuất chính sách hỗ trợ người sinh sống, làm việc trong vùng phát thải thấp và tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, không phát thải.