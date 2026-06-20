Sự kiện công nghệ cuối tuần ở TPHCM thu hút hàng ngàn người hâm mộ

Ngày 20-6, Thế Giới Di Động phối hợp cùng nhiều hãng công nghệ tổ chức sự kiện Techworld by Thế Giới Di Động 2026 tại TP HCM, diễn ra trong hai ngày 20 và 21-6. Sự kiện thu hút đông đảo người yêu công nghệ đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm và xu hướng công nghệ mới nhất.

Techworld 2026 quy tụ hơn 20 thương hiệu laptop, điện thoại và thiết bị công nghệ, giới thiệu nhiều sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được các hãng đẩy mạnh phát triển trong thời gian gần đây.

Khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các tính năng AI trên laptop, điện thoại thông minh cũng như tham gia chuỗi workshop chuyên đề với sự góp mặt của các KOL và chuyên gia công nghệ.

Các sản phẩm công nghệ

Rất đông khách tham gia sự kiện

Bên cạnh khu vực trưng bày sản phẩm, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế và các trận đấu thể thao điện tử (E-Sport), tạo không gian tương tác dành cho cộng đồng yêu công nghệ.

Theo ban tổ chức, 100% khách tham quan được tặng voucher mua sắm trị giá đến 500.000 đồng. Ngoài ra, chương trình còn có 9 suất ưu đãi mua laptop giảm giá 50% cùng cơ hội nhận nhiều phần quà công nghệ như laptop AI, màn hình LCD và máy in.

Những người yêu công nghệ tập trung ở khu vực chơi game

Sức hút của sự kiện khiến lượng người tham dự tăng cao ngay từ sáng sớm. Nhiều khách phải xếp hàng kéo dài hàng trăm mét để chờ vào khu vực trải nghiệm. Một số bạn trẻ cho biết đã có mặt từ khoảng 5 - 6 giờ sáng để nhận vé vào cổng sớm nhất.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khu vực trước cổng sự kiện vẫn trong tình trạng đông đúc, dòng người liên tục xếp hàng chờ đến lượt tham quan.

Xếp hàng chờ vào tham quan sự kiện công nghệ

Đại diện ban tổ chức cho biết Techworld 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu công nghệ, nơi người dùng có thể tiếp cận sớm các xu hướng mới, đặc biệt là các ứng dụng AI đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống và công việc.