Kinh tế

Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động: Khối doanh nghiệp tư nhân coi chừng "chậm chân"

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Thế Giới Di Động thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản nên cổ đông thắc mắc lĩnh vực này liệu có thành công?

Chiều 18-4, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2026.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động, lạc quan về thị trường trong nước, dù chiến sự ở Trung Đông đang căng thẳng. 

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động, phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên

"Đôi khi khối doanh nghiệp tư nhân chúng ta cũng phải nhìn lại. Bây giờ, chưa chắc khối doanh nghiệp tư nhân hay khối nhà nước "nhanh chân" hơn" - ông Nguyễn Đức Tài nhìn nhận.

Ông chủ hệ thống bán lẻ này cho rằng nhu cầu thị trường lẫn cung ứng đều giảm, song Thế Giới Di Động vẫn phải thúc đẩy doanh số, với kế hoạch kinh doanh bài bản, làm việc chu đáo với các nhà cung cấp. Nhờ đó, hàng hóa không lo bị thiếu, kể cả sản phẩm máy lạnh trong mùa nắng nóng hiện nay.

Theo ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc Thế Giới Di Động, chính sách thuế quan của Mỹ hiện vẫn tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông ảnh hưởng đến nhiều nước, Thế giới Di Động sẽ có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, như thay đổi kế hoạch kinh doanh. 

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện máy Xanh, cho biết thị phần của Apple chiếm trên 40% ngành ICT, tăng trưởng liên tục trong 3 năm qua. Thế Giới Di Động và Apple vẫn đang nỗ lực thực hiện các cam kết hợp tác.

Video: Thế Giới Di Động vẫn lạc quan về thị trường trong nước

Thế Giới Di Động thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản nên cổ đông thắc mắc lĩnh vực này liệu có thành công? Ông Vũ Đăng Linh giải thích ngành nghề mới này nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của các mặt bằng, song tuân thủ các quy định của pháp luật...

Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động sắp lên sàn

(NLĐO) - Thế Giới Di Động công bố thông tin bất thường đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Thế Giới Di Động, Chủ tịch Khải Hoàn Land... đua nhau gom cổ phiếu khi chứng khoán giảm sâu

(NLĐO)- Hàng loạt doanh nghiệp, cổ đông nội bộ tại các công ty niêm yết liên tục công bố gom vào cổ phiếu khi thị chứng khoán giảm sâu.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng "bắt tay" Thế Giới Di Động mở 2.000 trạm sạc, đổi pin xe điện

(NLĐO) - Với việc hợp tác cả hai sẽ mở 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc.

