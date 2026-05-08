Lãnh đạo Thế Giới Di Động nói về khả năng tăng giá hàng điện máy

Ngày 8-5, tại cuộc họp với nhà đầu tư và cổ đông để công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động, cho biết hệ thống Bách hóa Xanh ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực nhờ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Theo ông Linh, từ tháng 3 đến nay, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Bách hóa Xanh đã tăng đáng kể và tiếp tục cải thiện trong tháng 4, tháng 5 khi lượng khách đến mua sắm ngày càng đông.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cho rằng nguyên nhân đến từ việc người dân ngày càng quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bối cảnh một số nơi xuất hiện tình trạng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các hệ thống bán lẻ hiện đại để yên tâm hơn về nguồn gốc hàng hóa.

Bên cạnh đó, giá cả tại các chợ truyền thống có nhiều biến động do ảnh hưởng từ chi phí nhiên liệu tăng, trong khi giá bán tại Bách hóa Xanh được duy trì ổn định nên thu hút thêm khách hàng.

Một cửa hàng Bách hóa Xanh tại TPHCM

Theo ông Linh, hệ thống Bách hóa Xanh đã có 2.839 cửa hàng trên toàn quốc. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch mở thêm 1.000 cửa hàng và chỉ riêng quý I đã khai trương 280 điểm bán. Doanh thu bình quân một cửa hàng khoảng 1 tỉ đồng/tháng. Tính chung cả quý I, doanh thu Bách Hóa Xanh đạt khoảng 13.100 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở mảng bán lẻ điện máy, ông Linh cho biết hệ thống Điện máy Xanh cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Trong đó, nhóm điện thoại tăng mạnh từ 15% đến 65%; nhóm máy tính xách tay và phụ kiện tăng khoảng 30%-35%, trong khi các sản phẩm điện lạnh và gia dụng như máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh tăng 20%-45%.

Trao đổi với cổ đông, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại giá bán các mặt hàng điện máy có thể tăng trong thời gian tới khi chi phí logistics và sản xuất leo thang.

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Đăng Linh cho rằng khả năng tăng giá bán lẻ là không lớn. Nguyên nhân là do Thế Giới Di Động có lợi thế nhập hàng với quy mô lớn theo kế hoạch cả năm, thay vì mua theo từng tháng như nhiều đơn vị khác. "Việc mua hàng số lượng lớn và theo hình thức "trọn gói" giúp doanh nghiệp có mức chiết khấu tốt hơn, từ đó duy trì được giá bán cạnh tranh trên thị trường" – ông giải thích.