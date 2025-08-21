HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Sự kiện công nghệ lớn nhất TP HCM vừa khai mạc, quy tụ 30.000 khách

T. Nhân

(NLĐO) – InnoEx 2025 diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-8 với quy mô lớn chưa từng có, khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo trong kinh tế số của Việt Nam.

Sáng 21-8, Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2025 chính thức khai mạc tại ThiskyHall Sala (TP HCM), với chủ đề "Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets".

Sự kiện do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty IBP phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND TP HCM.

Trong bối cảnh nửa đầu năm 2025 GDP Việt Nam tăng 7,52%, mức cao nhất 15 năm, kinh tế số đạt 36 tỉ USD (chiếm 18% GDP) và dự báo đóng góp 30-35% vào năm 2030, InnoEx được kỳ vọng trở thành điểm nhấn khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp và nền kinh tế.

InnoEx 2025: Sự kiện công nghệ quy tụ 30 . 000 Khách tại TP HCM - Ảnh 1.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025, phát biểu tại lễ khai mạc

InnoEx 2025 dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, trong đó có 4.000 CEO, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường chiến lược tham gia gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Canada và châu Âu.

Chương trình năm nay có nhiều hoạt động nổi bật như Business Innovation Forum (bàn tròn giữa doanh nghiệp truyền thống và công nghệ), Innovation Sector Forums (AI, thương hiệu đổi mới, trải nghiệm tiêu dùng), Green Innovation Summit về kinh tế xanh, cùng các sân chơi khởi nghiệp lớn như Startup Wheel 2025, Qualcomm Vietnam Innovation Challenge và Green Innovation Fellowship.

InnoEx 2025: Sự kiện công nghệ quy tụ 30 . 000 Khách tại TP HCM - Ảnh 3.

InnoEx 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh: "InnoEx không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, mà còn là điểm kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nhất là trong cộng đồng khởi nghiệp trẻ. Thành phố cam kết đồng hành để sự kiện này trở thành thương hiệu gắn với phong trào khởi nghiệp và phát triển bền vững."

Đại diện Qualcomm – tập đoàn vừa khánh thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba toàn cầu tại TP HCM – đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên hành trình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực, đồng thời khẳng định tiếp tục đồng hành cùng startup Việt Nam qua các chương trình hỗ trợ.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch kiêm CEO IBP, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM, Trưởng ban tổ chức InnoEx 2025, chia sẻ: "Mỗi doanh nghiệp, tổ chức hay startup đều có một phần giá trị để đóng góp cho nền kinh tế tương lai. InnoEx là điểm hội tụ để những giá trị ấy được kết nối, khuếch đại và lan tỏa".

30 doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới tại TP HCM

30 doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới tại TP HCM

Chương trình năm nay quy tụ 30 DN trưng bày và giới thiệu các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP HCM đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á

(NLĐO) - Startup Blink đánh giá TP HCM xếp hạng 111 trong 1.000 thành phố có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động toàn cầu.

