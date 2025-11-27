"Sứ mệnh" mới của Tổng thống Donald Trump

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

"Sứ mệnh" mới của Tổng thống Donald Trump

Hoàng Phương

Quỹ Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia (NFER) cho biết đến năm 2035, 3 triệu việc làm dành cho lao động trình độ thấp ở Anh có nguy cơ biến mất do AI và tự động hóa

 Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ đạo chính phủ liên bang hợp tác với các công ty công nghệ và trường đại học để chuyển đổi dữ liệu chính phủ thành những khám phá khoa học. Động thái này nhằm thực hiện cam kết biến trí tuệ nhân tạo (AI) thành động lực cho tương lai kinh tế của đất nước.

Theo AP, nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố "Sứ mệnh Genesis" trong sắc lệnh hành pháp ban hành đầu tuần này. Sắc lệnh yêu cầu Bộ Năng lượng và các phòng thí nghiệm quốc gia xây dựng một nền tảng số nhằm tập trung dữ liệu khoa học của đất nước vào một hệ thống duy nhất. Sáng kiến cũng kêu gọi khu vực tư nhân và các trường đại học tận dụng năng lực AI của họ để giúp chính phủ giải quyết các vấn đề kỹ thuật, năng lượng và an ninh quốc gia, trong đó có tối ưu hóa và hiện đại hóa lưới điện quốc gia.

"Sứ mệnh" mới của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Một siêu máy tính tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (Mỹ) Ảnh: AP

Dự án trên sẽ tận dụng siêu máy tính của các phòng thí nghiệm quốc gia, đồng thời huy động cả năng lực siêu máy tính đang được phát triển trong khu vực tư nhân. Việc sử dụng dữ liệu công, bao gồm thông tin an ninh quốc gia, cùng với hạ tầng siêu máy tính của khu vực tư nhân buộc giới chức phải trấn an rằng dự án sẽ có những biện pháp kiểm soát cần thiết để bảo vệ thông tin mật. 

Trong bối cảnh AI gây lo ngại về mức tiêu thụ điện khổng lồ - góp phần đẩy giá điện tăng trong ngắn hạn - các quan chức lập luận chi phí điện sẽ giảm khi công nghệ phát triển hơn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các trung tâm dữ liệu dùng cho AI đã tiêu thụ khoảng 1,5% lượng điện toàn cầu vào năm ngoái và mức tiêu thụ này dự kiến tăng hơn gấp đôi vào năm 2030. Sự gia tăng như thế có thể khiến con người đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn, từ đó phát thải nhiều hơn khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần làm trái đất nóng lên, nước biển dâng và thời tiết cực đoan hơn.

Một nỗi lo khác đến từ tác động của AI đối với việc làm của con người. Báo cáo mới của Quỹ Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia (NFER) cho biết đến năm 2035, 3 triệu việc làm dành cho lao động trình độ thấp ở Anh có nguy cơ biến mất do AI và tự động hóa. Nguy cơ cao nhất rơi vào các công việc thủ công, vận hành máy móc và vị trí hành chính. Ngược lại, nhu cầu với chuyên gia trình độ cao được dự báo sẽ tăng, "ít nhất trong ngắn và trung hạn".


Tin liên quan

Dùng AI để cung cấp kiến thức về thảm họa

Tro bụi từ bất kỳ vụ phun trào nào cũng được dự đoán sẽ gây ra thiệt hại nặng cho Tokyo, dù núi Phú Sĩ nằm cách thành phố này đến 100 km.

Quan điểm trái chiều về "bong bóng AI"

Cảnh báo thế giới "đang ở giữa bong bóng AI", nhà sáng lập Microsoft Bill Gates nhận định nhiều dự án đầu tư AI "sẽ thất bại".

Tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên không gian

Hãng Google trong tuần này công bố kế hoạch đưa chip AI của mình vào không gian trên vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời vào năm 2027.

Dữ liệu trí tuệ nhân tạo Donald Trump kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo