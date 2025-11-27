"Sứ mệnh" mới của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ đạo chính phủ liên bang hợp tác với các công ty công nghệ và trường đại học để chuyển đổi dữ liệu chính phủ thành những khám phá khoa học. Động thái này nhằm thực hiện cam kết biến trí tuệ nhân tạo (AI) thành động lực cho tương lai kinh tế của đất nước.

Theo AP, nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố "Sứ mệnh Genesis" trong sắc lệnh hành pháp ban hành đầu tuần này. Sắc lệnh yêu cầu Bộ Năng lượng và các phòng thí nghiệm quốc gia xây dựng một nền tảng số nhằm tập trung dữ liệu khoa học của đất nước vào một hệ thống duy nhất. Sáng kiến cũng kêu gọi khu vực tư nhân và các trường đại học tận dụng năng lực AI của họ để giúp chính phủ giải quyết các vấn đề kỹ thuật, năng lượng và an ninh quốc gia, trong đó có tối ưu hóa và hiện đại hóa lưới điện quốc gia.

Một siêu máy tính tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (Mỹ) Ảnh: AP

Dự án trên sẽ tận dụng siêu máy tính của các phòng thí nghiệm quốc gia, đồng thời huy động cả năng lực siêu máy tính đang được phát triển trong khu vực tư nhân. Việc sử dụng dữ liệu công, bao gồm thông tin an ninh quốc gia, cùng với hạ tầng siêu máy tính của khu vực tư nhân buộc giới chức phải trấn an rằng dự án sẽ có những biện pháp kiểm soát cần thiết để bảo vệ thông tin mật.

Trong bối cảnh AI gây lo ngại về mức tiêu thụ điện khổng lồ - góp phần đẩy giá điện tăng trong ngắn hạn - các quan chức lập luận chi phí điện sẽ giảm khi công nghệ phát triển hơn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các trung tâm dữ liệu dùng cho AI đã tiêu thụ khoảng 1,5% lượng điện toàn cầu vào năm ngoái và mức tiêu thụ này dự kiến tăng hơn gấp đôi vào năm 2030. Sự gia tăng như thế có thể khiến con người đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn, từ đó phát thải nhiều hơn khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần làm trái đất nóng lên, nước biển dâng và thời tiết cực đoan hơn.

Một nỗi lo khác đến từ tác động của AI đối với việc làm của con người. Báo cáo mới của Quỹ Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia (NFER) cho biết đến năm 2035, 3 triệu việc làm dành cho lao động trình độ thấp ở Anh có nguy cơ biến mất do AI và tự động hóa. Nguy cơ cao nhất rơi vào các công việc thủ công, vận hành máy móc và vị trí hành chính. Ngược lại, nhu cầu với chuyên gia trình độ cao được dự báo sẽ tăng, "ít nhất trong ngắn và trung hạn".



