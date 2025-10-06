HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Sự thật fanpage xưng là “cơ quan chuyên trách của Bộ Công an", giúp lấy lại tiền bị lừa

Đức Nghĩa - Hoàng Phúc

(NLĐO) - Trang fanpage này tự xưng là "cơ quan chuyên trách của Bộ Công an", tuyên bố có thể giúp lấy lại tiền bị lừa hoàn toàn miễn phí.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát đi thông báo về việc một fanpage giả mạo cơ quan công an để "Hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa".

Theo đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện fanpage có tên "Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA", sử dụng video, hình ảnh, câu trả lời phỏng vấn của đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, được cắt ghép từ phóng sự của kênh ANTV về chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trước đó.

Tuy nhiên, thực tế đây là hành vi giả mạo, cắt ghép, dàn dựng nhằm tạo lòng tin để lừa đảo người dân. 

Sự thật trang fanpage xưng là “cơ quan chuyên trách của Bộ Công an", giúp lấy lại tiền bị lừa - Ảnh 1.

Fanpage này cắt ghép, dàn dựng hình ảnh lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, để tạo lòng tin phục vụ việc lừa đảo. Ảnh: CAQT

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, fanpage này tự xưng là "cơ quan chuyên trách của Bộ Công an", tuyên bố có thể giúp người dân lấy lại tiền bị lừa đảo hoàn toàn miễn phí.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, Bộ Công an không có bất kỳ đơn vị nào mang tên "Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA". 

Đặc biệt, mọi hoạt động điều tra, xử lý, thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm đều tuân thủ quy định pháp luật, không thông qua mạng xã hội và không thu phí, không làm trung gian trực tuyến.

Do vậy, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ trang, nhóm hay cá nhân nào tự xưng là cơ quan chức năng trên mạng. 

Kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của Bộ Công an, Công an địa phương hoặc báo chí uy tín; khi phát hiện trang mạng giả mạo, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Tin liên quan

Tạm "cấm sóng" công ty thiếu báo cáo về phim có bản đồ "đường lưỡi bò"

Tạm "cấm sóng" công ty thiếu báo cáo về phim có bản đồ "đường lưỡi bò"

(NLĐO)- 2 công ty chưa báo cáo về series "Hãy để tôi tỏa sáng" phải bổ sung giấy tờ, giải trình nhằm xác định có đủ điều kiện tiếp tục phổ biến phim hay không.

Công an Quảng Trị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Đảng

(NLĐO) - Qua chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng bước đầu xác định Nguyễn Hữu Đảng (quê tỉnh Hưng Yên), là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay ở Quảng Trị.

Công an Quảng Trị tìm bị hại của nữ giám đốc doanh nghiệp

(NLĐO) - Nữ giám đốc doanh nghiệp này đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều cá nhân.

công an giả mạo Bộ Công an tài khoản ngân hàng lừa đảo qua mạng tội phạm công nghệ cao Facebook Công an tỉnh Quảng Trị mã OTP Fanpage lấy lại tiền bị lừa đảo bị lừa đảo phải làm sao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo