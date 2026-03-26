Truy vết mạng xã hội

Tin giả về nghệ sĩ Tấn Beo: Khi sự vô trách nhiệm chạm vào nỗi lo của công chúng

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin gia đình nghệ sĩ Tấn Beo đang gặp chuyện buồn, khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang

Tin giả về nghệ sĩ Tấn Beo: Khi sự vô trách nhiệm chạm vào nỗi lo của công chúng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tấn Beo

Sáng 26-3, gia đình nghệ sĩ Tấn Beo đã lên tiếng khẳng định đây là tin giả, đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực.

Tin giả về Tấn Beo đánh vào tâm lý lo lắng của khán giả

Việc xuất hiện những dòng trạng thái mập mờ, không kiểm chứng về tình trạng của nghệ sĩ Tấn Beo nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

Điều đáng nói là cách đưa tin theo kiểu "úp mở", gợi cảm giác tang thương, đã khiến không ít người liên tưởng đến những biến cố sức khỏe mà nam nghệ sĩ từng trải qua.

Trong bối cảnh công chúng vẫn dành nhiều sự quan tâm, yêu mến cho một nghệ sĩ từng gắn bó với sân khấu hài phía Nam, những thông tin thiếu kiểm chứng như vậy dễ dàng tạo nên làn sóng lo lắng, thậm chí hoang mang.

Gia đình Tấn Beo lên tiếng: "Hoàn toàn là tin bịa đặt"

Trước sự lan truyền nhanh chóng của thông tin sai lệch, gia đình nghệ sĩ Tấn Beo đã chính thức lên tiếng, khẳng định đây là tin giả. Người thân của nam nghệ sĩ cho biết gia đình "rất phiền và bức xúc" khi những thông tin không đúng sự thật bị phát tán rộng rãi, gây ảnh hưởng đến tâm lý người thân cũng như khán giả yêu mến.

Gia đình đồng thời kêu gọi công chúng tỉnh táo, không chia sẻ hay tin theo những nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Không thể im lặng trước sự vô trách nhiệm

Sự việc không chỉ khiến gia đình bức xúc mà còn làm nhiều nghệ sĩ trong giới lên tiếng phản đối. NSND Lệ Thủy cho biết bà cũng đọc được thông tin lan truyền trên mạng và cảm thấy "rất bức bình" trước cách đưa tin thiếu trách nhiệm, dễ gây tổn thương. "Nếu có thông tin gì về sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Beo thì gia đình sẽ cung cấp. Đừng làm việc này nữa, khiến gia đình nghệ sĩ rất lo ngại" – NSND Lệ Thủy nói.

Trong khi đó, nghệ sĩ hài Dũng Nhí đã trực tiếp gọi điện cho gia đình để xác minh. Sau khi nắm rõ tình hình, anh khẳng định những thông tin đang lan truyền là hoàn toàn bịa đặt.

Tin giả về nghệ sĩ Tấn Beo: Khi sự vô trách nhiệm chạm vào nỗi lo của công chúng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tấn Beo

Không thể xem nhẹ hệ lụy của tin giả

Câu chuyện một lần nữa cho thấy mặt trái đáng lo ngại của mạng xã hội: tin giả không chỉ dừng ở mức "thông tin sai", mà còn có thể gây tổn thương tinh thần cho người trong cuộc, đồng thời làm xói mòn niềm tin của công chúng.

Với những nghệ sĩ từng trải qua biến cố sức khỏe như Tấn Beo, việc bị đặt vào những tin đồn tiêu cực càng dễ khiến dư luận suy diễn, vô tình tạo áp lực không đáng có cho gia đình.

Trong môi trường thông tin mở, mỗi người dùng mạng xã hội đều là một "người phát tán thông tin tiềm năng". Việc chia sẻ một dòng trạng thái chưa kiểm chứng có thể góp phần đẩy một tin giả đi xa hơn, nhanh hơn.

Sự việc liên quan đến nghệ sĩ Tấn Beo là lời nhắc rõ ràng: trước khi bấm nút chia sẻ, cần một lần dừng lại để kiểm chứng.

Tin liên quan

Nghệ sĩ Tấn Beo khóc trong tiệc mừng tuổi 60

Nghệ sĩ Tấn Beo khóc trong tiệc mừng tuổi 60

(NLĐO) – Nghệ sĩ Tấn Beo nhận được sự yêu thương của đồng nghiệp, gia đình, đã xúc động khóc nghẹn trong sinh nhật

Nghệ sĩ Tấn Beo xúc động, rơi nước mắt trong ngày cưới con trai

(NLĐO) – Niềm vui của nghệ sĩ Tấn Beo là nhìn thấy gia đình hạnh phúc trong ngày cưới của con trai

