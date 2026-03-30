Sự thật phía sau tin “bắt cóc, chích điện đòi 500 triệu” gây sốc ở Gia Lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sự thật phía sau tin “bắt cóc, chích điện đòi 500 triệu” gây sốc ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Thông tin một người bị bắt cóc, tra tấn để đòi tiền chuộc ở Gia Lai gây xôn xao mạng xã hội đã được công an xác định là bịa đặt.

Ngày 30-3, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh và bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông bị bắt cóc, chích điện để đòi tiền chuộc 500 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Sự thật phía sau tin “bắt cóc, chích điện đòi 500 triệu” gây sốc ở Gia Lai - Ảnh 1.

Công an phường Pleiku bác bỏ tin đồn sự việc bắt cóc, đòi tiền chuộc trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sáng cùng ngày, tài khoản Facebook "Hoàng Văn Hiệp" đăng tải bài viết với tiêu đề "Tin khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm người thân nghi bị bắt cóc khi nhậu với người lạ tại Pleiku", kèm hình ảnh một người đàn ông và nội dung kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo nội dung bài đăng, người được cho là nạn nhân tên Hoàng Văn Hải (33 tuổi), trú tại phường Diên Hồng (TP Pleiku cũ). Người này được cho là mất liên lạc sau khi đi nhậu tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, rồi bị các đối tượng lạ mặt bắt cóc, chích điện và đòi tiền chuộc.

Bài viết còn đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người kêu la, van xin và cung cấp số điện thoại liên hệ. Thông tin nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an phường Pleiku khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ việc như nội dung lan truyền. Đồng thời, cơ quan công an nhận định đây là thông tin bịa đặt nhằm mục đích lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải thông tin giật gân để thu hút tương tác. Sau khi bài viết lan truyền rộng rãi, các đối tượng có thể chỉnh sửa nội dung nhằm kêu gọi từ thiện hoặc bán hàng giả, hàng kém chất lượng để trục lợi.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh tiếp tay cho các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Tin liên quan

Thông tin 2 CSGT Thanh Hóa tử vong khi đuổi người vi phạm giao thông là sai sự thật

Thông tin 2 CSGT Thanh Hóa tử vong khi đuổi người vi phạm giao thông là sai sự thật

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật 2 cán bộ CSGT tử vong khi truy đuổi người vi phạm.

Hũ vàng tiền tỉ “bốc hơi”: Sự thật phía sau gây sốc

(NLĐO) - Một người dân ở Gia Lai tá hỏa phát hiện hũ vàng trị giá gần 1,5 tỉ đồng giấu trong nhà “bốc hơi”, thậm chí bị tráo vàng giả.

Thông tin CSGT truy đuổi khiến 2 người tử vong là sai sự thật

(NLĐO) - Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đăng trên mạng xã hội cho rằng 2 người tử vong khi truy đuổi người vi phạm giao thông là sai sự thật.

không gian mạng mạng xã hội cơ quan công an tài khoản facebook công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo