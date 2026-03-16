Thông tin 2 CSGT Thanh Hóa tử vong khi đuổi người vi phạm giao thông là sai sự thật

Chiều 16-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật về 2 cán bộ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tử vong khi truy đuổi người vi phạm giao thông gây hoang mang trong dư luận.

Thông tin chia sẻ sai sự thật về 2 cán bộ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin do tài khoản "Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè" đăng tải cho rằng "hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông".

Nội dung thông tin trên nhanh chóng được một số tài khoản chia sẻ lại, kèm theo nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang trong dư luận.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Qua kiểm tra, xác minh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai cán bộ, chiến sĩ CSGT tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung thông tin lan truyền trên mạng xã hội nêu trên.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội. Mọi hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.



