Sự thật kinh hoàng về những lần bé gái “đi chơi” với bạn qua mạng

Ngày 27-3, Toà gia đình và người chưa thành niên - TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Ông Văn Quốc (SN 2006) và Lý Hải Đăng (SN 2005, cùng quê Sóc Trăng) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Sự việc bắt đầu bị phát lộ vào ngày 7-9-2024, khi bà T. phát hiện con gái (SN 2011) mang thai hơn 18 tuần.

Vụ việc đã được trình báo lên Công an phường An Phú Đông, quận 12 trước đây. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cháu bé đã bị nhiều đối tượng nam giới quan hệ tình dục dẫn đến mang thai.

Cạm bẫy kinh hoàng

Bị cáo Ông Văn Quốc quen biết cháu bé từ cuối năm 2023 qua Facebook. Chiều 1-1-2024, Quốc dùng xe máy chở cháu bé đến một bãi đất trống tại phường An Phú Đông, quận 12 cũ và thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này, cháu bé mới 12 tuổi 4 tháng. Đến ngày 28-4-2024, Quốc tiếp tục quan hệ tình dục với nạn nhân.

Bị cáo Lý Hải Đăng không quen biết với cháu bé nhưng qua lời kể của Quốc, Đăng tìm cách thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định 2 đối tượng khác gồm: Nguyễn Trọng Bằng (SN 1997) và Hồ Quốc Thịnh (SN 2006) cũng có hành vi xâm hại nạn nhân. Tuy nhiên, các vụ việc liên quan đến 2 đối tượng này đã được tách ra để xử lý trong các vụ án hình sự khác.

Hồ sơ vụ án cho thấy hầu hết các đối tượng đều quen biết nạn nhân thông qua các ứng dụng mạng xã hội.

Theo bản kết luận giám định DNA ngày 17-10-2024, Hồ Quốc Thịnh là cha đẻ của đứa trẻ.

Trong phiên toà này, người giám hộ của cháu bé đã có đơn yêu cầu Ông Văn Quốc và Lý Hải Đăng phải bồi thường thiệt hại tổng số tiền 400 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn chưa thực hiện bồi thường.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Ông Văn Quốc 9 năm tù và Lý Hải Đăng 7 năm tù cùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".