Sự thật thông tin bão số 12 xuất hiện, dự báo vào Quảng Trị và TP Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sự thật thông tin bão số 12 xuất hiện, dự báo vào Quảng Trị và TP Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Cơ quan phòng chống thiên tai TP Huế khẳng định thông tin bão số 12 xuất hiện và có đường đi vào Quảng Trị - Huế trong thời gian tới không chính xác.

Sáng 14-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi thông tin cảnh báo liên quan đến việc có một số dự báo bão số 12 xuất hiện. Theo cơ quan này, hiện một số trang mạng dự báo bão 12 có đường đi vào Quảng Trị - Huế trong thời gian tới.

Sự thật thông tin bão số 12 xuất hiện, dự báo vào Quảng Trị - Huế - Ảnh 1.

Chính quyền phường Thuận An, TP Huế giúp dân di dời ghe thuyền tránh bão số 9 Bualoi vào hồi cuối tháng 9.

Tuy nhiên, đây là các dự báo không chính thống, đến thời điểm hiện tại chưa chưa có tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, kể cả Philippine (gần với vùng thấp). Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế khuyến cáo mọi người không chia sẻ, dễ bị vi phạm quy định truyền tin cảnh báo thiên tai.

Dù không đổ bộ trực tiếp nhưng bão số 9 Bualoi gây ra gió mạnh giật cấp 9 tại vùng ven biển TP Huế.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, trong ngày 14-10, do ảnh hưởng rãnh áp thấp qua Trung Bộ, địa phận TP Huế có mây nhiều, có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Nhiệt độ 23–32°C, vùng núi A Lưới 20–29°C.

Từ ngày 14 và 15 -10 Huế có mưa rào vài nơi, trưa chiều có lúc nắng; ngày 16 đến 18-10 do ảnh hưởng rãnh thấp ổn định nênngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Từ 19 đến 22-10, không khí lạnh lệch Đông kết hợp rãnh thấp, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm, trời se lạnh. Tổng mưa từ ngày 13 đến 22-10 ở TP Huế là từ 150–250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế đưa ra cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở vùng núi, ngập úng đô thị; lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm trong cơn dông. Vì vậy, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi có dông sét, kiểm tra an toàn điện, neo giữ mái tôn, vật dụng ngoài trời, và thông tắt rác… để giảm ngập cục bộ.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 11 cơn bão xuất hiện trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trong đó, cơn bão gần nhất là bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm 6-10. Cơn bão này đã gây mưa lũ lớn ở các tỉnh phía Bắc nước ta.

Tin liên quan

Bão số 12 còn là vùng áp thấp, mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp

(NLĐO)- Bão số 12 đã suy yếu thành một vùng áp thấp ở khu vực Tây Nguyên trong khi mưa lớn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên còn diễn biến phức tạp.

Khánh Hòa: Thiệt hại ban đầu do bão số 12

(NLĐO)- Nhiều nhà, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng nặng, cùng với mưa lớn, nhiều hồ đập ở Khánh Hòa xã lũ khiến nhiều nơi ngập sâu trong bão số 12.

Phú Yên: Vội vã chạy lũ sau bão số 12

(NLĐO) – Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nên trong ngày 10-11, Phú Yên mưa rất to, nhiều vùng bị ngập nặng, phải vội vã chạy lũ.

bão lũ thiệt hại do bão bão miền trung bão số 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo