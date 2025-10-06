Hoàn lưu bão số 11 Matmo có thể gây mưa to, dông lốc, Thủ tướng chỉ đạo không chủ quan, lơ là

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hoàn lưu bão số 11 Matmo có thể gây mưa to, dông lốc, Thủ tướng chỉ đạo không chủ quan, lơ là

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời di dời các hộ dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188 ngày 6-10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lũ - Ảnh 1.

Nước lũ tràn vào một bệnh viện ở Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: MXH

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 6-10, bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (gần khu vực biên giới Việt - Trung) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, dự báo hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể dông lốc trong ngày 6 đến 7-10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn tới trên 300 mm (đặc biệt nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, sông ngòi, hồ đập đã đầy nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các đô thị và vùng thấp trũng.

Ứng phó hoàn lưu bão số 11, không lơ là, chủ quan!

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Công điện số 186 ngày 4-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó bão số 11, tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh khu vực trung du và miền núi, chỉ đạo, huy động các lực lượng (xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, công an, quân đội, các lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, thanh niên…) triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, trong đó:

Căn cứ tình hình thực tế và dự báo mưa lũ tại địa phương chỉ đạo có thể nghiên cứu cho học sinh không phải đến trường mà học trực tuyến nếu thấy cần thiết để bảo đảm an toàn cho học sinh là trên hết.

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống và khắc phục ngay khi có sự cố.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an, cơ quan chức năng kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lũ - Ảnh 3.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lũ - Ảnh 4.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lũ - Ảnh 5.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lũ - Ảnh 6.

Tin liên quan

Dự báo còn ít nhất 4-5 cơn bão trên Biển Đông, mưa lớn cực đoan và rét đậm xuất hiện sớm

Dự báo còn ít nhất 4-5 cơn bão trên Biển Đông, mưa lớn cực đoan và rét đậm xuất hiện sớm

(NLĐO) - Mùa mưa bão năm 2025 ghi nhận những con số cực đoan hiếm gặp cả về cường độ, tần suất và phạm vi ảnh hưởng.

Chưa ghi nhận bão số 11 gây thiệt hại cho Quảng Ninh

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của bão số 11, khoảng 5 giờ sáng ngày 6-10, tại Đặc khu Vân Đồn đã có mưa vừa theo từng cơn, gió trên biển mạnh cấp 7-8.

Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn diện rộng

(NLĐO) - Sáng nay 6-10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thủ tướng lũ quét lở đất mưa lũ bão số 11 Matmo hoàn lưu bão số 11 Matmo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo