VIDEO: Lũ quét kinh hoàng "tàn phá" điểm trường mầm non ở Thái Nguyên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Lũ quét kinh hoàng "tàn phá" điểm trường mầm non ở Thái Nguyên

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO) - Điểm trường mầm non xóm Hoan ở Thái Nguyên thiệt hại nặng nề do lũ quét, các phòng học bị sụt lún, trang thiết bị phần lớn bị cuốn trôi.

Năm ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 7-10, các cô giáo Điểm trường mầm non xóm Hoan (xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên, trước đây là địa bàn huyện Đồng Hỷ) đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh môi trường, lau chùi những dụng cụ, đồ dùng học tập còn sót lại.

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoàng sau lũ quét kinh hoàng

Với sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, người dân và thầy cô giáo các trường lân cận, Điểm trường mầm non xóm Hoan đã cơ bản dọn dẹp xong, nhưng ngày đón trẻ trở lại trường vẫn chưa thể triển khai do trường bị hư hỏng nặng, phần lớn trang thiết bị, dụng cụ dạy và học bị cuốn trôi hoàn toàn sau cơn lũ dữ.

Điểm trường mầm non xóm Hoan nằm cạnh bờ suối, được xây dựng kiên cố. Theo cô giáo Dương Thị Yến, trận mưa lớn kéo dài khiến lũ quét tràn về, nước xiết đã cuốn phăng một phần lớn nền đất phía sau của điểm trường, khiến kết cấu móng bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện tại, khu vực này đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, lộ rõ cột móng và chân tường.

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Cô giáo Dương Thị Yến lau bức ảnh Bác Hồ để treo lại vị trí cũ

Cô giáo Lưu Thị Thu Thảo cho biết điểm trường xóm Hoan có hơn 60 trẻ, với 4 lớp, gồm lớp nhà trẻ, lớp 3 tuổi, lớp 4 tuổi và lớp 5 tuổi. Hiện hầu hết các trang thiết bị, bàn ghế bị cuốn trôi, khiến việc đưa trẻ trở lại trường gặp nhiều khó khăn. Bốn lớp học trước đây được bố trí mỗi lớp 1 chiếc ti vi, nhưng tất cả đã trôi theo dòng nước lũ.

Trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài đã làm ngập sâu nhiều trường học, nhiều cơ sở chịu thiệt hại nặng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nguồn lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương để khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức dạy và học trở lại.

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Điểm trường mầm non xóm Hoan sau khi lũ quét qua. Ảnh: Thu Thảo

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Bùn đất tràn vào các phòng học, cuốn trôi hầu hết trang thiết bị, dụng cụ dạy và học của điểm trường. Ảnh: Thu Thảo

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 4.

Dụng cục học tập, đồ chơi của trẻ tại điểm trường bị nước lũ cuốn trôi

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 5.

Phần nền đất phía sau của một dãy phòng học bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 6.

Phần nền đất bị cuốn trôi, nền gạch phía trên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 7.

Toàn bộ tường bao của trường bị xô đổ hoàn toàn

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 8.

Dãy phòng học hiện không thể dọn dẹp do bị sụt lún nghiêm trọng

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 9.

Phần nền đất bị cuốn trôi, nền gạch phía trên cũng bị sụt lún

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 10.

Trường học hư hại nặng khiến học sinh chưa thể trở lại trường

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 11.

Tường bao bị nước lũ quật đổ

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 12.

Nền của các phòng học sụt lún nghiêm trọng

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 13.

Trong khi đó, một số dụng cụ học tập, đồ đạc phục vụ ăn bán trú còn sót lại đã được các cô giáo dọn dẹp, vệ sinh

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 14.

Các cô giáo dọn dẹp, vệ sinh các dụng cụ nhà bếp còn sót lại

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoang sau lũ quét kinh hoàng ở Thái Nguyên - Ảnh 15.

Tranh thủ trời hửng nắng, các cô giáo phơi số đồ chơi, dụng cụ dạy và học sau khi đã rửa sạch bùn đất

Tin liên quan

Miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ

Miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO)- Theo Cục Thuế, sẽ miễn, giảm thuế cho tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra vừa qua.

2 năm liên tiếp mưa lũ lớn, thiên tai có gì bất thường?

(NLĐO) - Tính đến 7 giờ ngày 11-10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng.

Mưa lũ sau bão số 11 làm 18 người chết và mất tích, ngập hơn 230.000 ngàn ngôi nhà

(NLĐO) - Tới 17 giờ 30 chiều nay 10-10, qua báo cáo nhanh của các địa phương ước tổng thiệt hại do mưa lũ lớn sau bão số 11 lên tới 5.450 tỉ đồng.

mưa lũ lũ quét Trường mầm non thiết bị dạy học Thái Nguyên mưa lũ Thái Nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo