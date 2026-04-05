Thời sự Xã hội

Sự thật thông tin bé gái bị 2 người lạ "bắt cóc" ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Công an Đồng Nai xác định thông tin đăng tải việc bé gái bị 2 người lạ bắt cóc trên Quốc lộ 20 là sai sự thật

Theo Công an xã Tân Phú (Đồng Nai), qua công tác nắm tình hình trên mạng, công phát hiện tài khoản facebook “Ngọc Hân” đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hư tin bé gái bị bắt cóc ở Đồng Nai: Công an lên tiếng - Ảnh 1.

Công an xác định đây là thông tin sai sự thật

Cụ thể, trên facebook “Ngọc Hân” xuất hiện thông tin “bé vừa bị 2 người lạ bế đi ở Quốc lộ 20 Tân Phú, là con cô Yến, nhờ anh em bạn bè lan tỏa với ạ…lưu thông dọc Quốc lộ 20 lúc 17:30 coi cam giúp”.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an đã làm việc với em V.T.N.H. (SN 2011, ngụ ấp Phú Điền 3, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Kết quả xác định, trước đây em H. có sử dụng tài khoản facebook nêu trên, tuy nhiên tài khoản này đã bị đối tượng xấu chiếm quyền từ trước và lợi dụng để đăng tải nội dung sai sự thật.

Hiện Công an xã Tân Phú đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật.

Từ vụ việc trên, Công an xã Tân Phú khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung chưa rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho tin giả.

Mỗi cá nhân cần chủ động bảo mật tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp, không cung cấp thông tin tài khoản cho người lạ. Khi phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc nền tảng để được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.


Xử phạt người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về lực lượng công an

Xử phạt người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về lực lượng công an

(NLĐO)- Một người đàn ông ở xã Phước Thành (TPHCM) bị xử phạt 5 triệu đồng do nhiều lần đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật về lực lượng công an trên facebook

Thông tin 2 CSGT Thanh Hóa tử vong khi đuổi người vi phạm giao thông là sai sự thật

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật 2 cán bộ CSGT tử vong khi truy đuổi người vi phạm.

Thông tin CSGT truy đuổi khiến 2 người tử vong là sai sự thật

(NLĐO) - Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đăng trên mạng xã hội cho rằng 2 người tử vong khi truy đuổi người vi phạm giao thông là sai sự thật.

