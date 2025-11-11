Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng "Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định sẽ cúp nước từ 2-3 ngày tới" tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, ngày 11-11, ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Sau bão số 13, một số tuyến ống dẫn nước chính tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai bị đứt gãy, hư hỏng

Theo đơn vị này, sau bão số 13 (Kalmaegi), một số tuyến ống dẫn nước chính tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai (khu vực Bình Định cũ) bị đứt gãy, hư hỏng; các trạm bơm và nhà máy xử lý nước cũng tạm mất điện.

Ngay khi bão tan, công ty đã vận hành máy phát điện dự phòng, huy động nhân lực làm việc xuyên đêm để sửa chữa, làm sạch đường ống, nỗ lực khôi phục cấp nước.

Tính đến ngày 9-11, hệ thống đã phục hồi áp lực cấp nước đạt 1,0-1,2 kg/cm², đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho phần lớn hộ dân. Chỉ còn một số khu vực cao tầng chưa ổn định áp lực, dự kiến đến ngày 11-11 toàn hệ thống sẽ vận hành bình thường.

Công ty đề nghị người dân thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và chỉ theo dõi các thông báo chính thức từ đơn vị. Do ảnh hưởng của bão số 13, đơn vị mong người dân chia sẻ và thông cảm trong thời gian khắc phục sự cố.