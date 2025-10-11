Sự thật về hình ảnh mẫu xe gầm cao chạy xăng của VinFast vừa xuất hiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sự thật về hình ảnh mẫu xe gầm cao chạy xăng của VinFast vừa xuất hiện

Nguyễn Hải

(NLĐO) - VinFast vừa "lộ" bản thiết kế một mẫu ô tô chạy xăng khiến dư luận đồn đoán liệu có phải hãng xe Việt quay lại sản xuất xe xăng?

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mới đây công bố Công báo sở hữu công nghiệp, trong đó xuất hiện hình ảnh thiết kế một mẫu ô tô do VinFast đứng tên.

Mẫu xe này có kiểu dáng gầm cao, thiết kế lạ mắt, chưa từng được sản xuất hay công bố trước đó.

Điểm đáng chú ý là xe có lưới tản nhiệt lớn ở phần đầu, gợi ý khả năng sử dụng động cơ đốt trong. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi VinFast đã hoàn toàn chuyển sang sản xuất xe điện.

Sự thật hình ảnh mẫu SUV gầm cao chạy xăng của VinFast vừa xuất hiện - Ảnh 1.

Sự thật hình ảnh mẫu SUV gầm cao chạy xăng của VinFast vừa xuất hiện - Ảnh 2.

Thông tin, hình ảnh mẫu xe theo công báo từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Theo thông tin trong công báo, mẫu xe do 3 nhà thiết kế người Ý thực hiện gồm Bonzanigo Carlo Alessandro Tullio Maria, Borgogno Luca và Piguzzi Matteo. Cả 3 đều làm việc cho studio thiết kế danh tiếng Pininfarina - đối tác lâu năm của VinFast, từng tham gia thiết kế các mẫu Lux A2.0, Lux SA2.0, VF 8 và VF 9.

Bản thiết kế được công bố cho thấy có 2 phương án ngoại hình, khác biệt chủ yếu ở lưới tản nhiệt, đèn định vị chữ V cách điệu và cụm logo phía sau xe.

Sau khi hình ảnh xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng đây là mẫu xe xăng mới mà VinFast sắp tung ra thị trường.

Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế đã được VinFast nộp từ năm 2017, tức thời điểm hãng mới thành lập và sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo VinFast, việc công bố thiết kế này chỉ nhằm xác nhận hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hồ sơ đã nộp trước đó, không phải mẫu xe sắp ra mắt.

Hiện nay, toàn bộ dải sản phẩm của VinFast - từ xe máy, ô tô đến xe buýt - đều sử dụng động cơ điện. Các dây chuyền và hệ thống sản xuất của hãng cũng đã được tối ưu hóa cho xe điện, không còn phù hợp để sản xuất xe dùng động cơ xăng.


Tin liên quan

VinFast "bỏ túi" đơn hàng xe buýt điện đầu tiên ở châu Âu

VinFast "bỏ túi" đơn hàng xe buýt điện đầu tiên ở châu Âu

(NLĐO) - Hai mẫu xe buýt điện sẽ được sản xuất tại Việt Nam và dự kiến bàn giao cho khách hàng châu Âu từ năm 2026.

Doanh thu toàn cầu của VinFast tăng vọt

(NLĐO) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số ô tô điện được VinFast bàn giao lên tới 72.167 chiếc, tăng 223% so với nửa đầu năm ngoái.

VinFast electric buses are coming to Europe

(NLĐO) - VinFast says this product line will meet the demand for green transportation and expand its presence in the European market.

xe điện Vinfast Vinfast lộ mẫu xe xăng gầm cao đổi xe xăng sang xe điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo