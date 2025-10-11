Sự thật về hình ảnh mẫu xe gầm cao chạy xăng của VinFast vừa xuất hiện

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mới đây công bố Công báo sở hữu công nghiệp, trong đó xuất hiện hình ảnh thiết kế một mẫu ô tô do VinFast đứng tên.

Mẫu xe này có kiểu dáng gầm cao, thiết kế lạ mắt, chưa từng được sản xuất hay công bố trước đó.

Điểm đáng chú ý là xe có lưới tản nhiệt lớn ở phần đầu, gợi ý khả năng sử dụng động cơ đốt trong. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi VinFast đã hoàn toàn chuyển sang sản xuất xe điện.

Thông tin, hình ảnh mẫu xe theo công báo từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Theo thông tin trong công báo, mẫu xe do 3 nhà thiết kế người Ý thực hiện gồm Bonzanigo Carlo Alessandro Tullio Maria, Borgogno Luca và Piguzzi Matteo. Cả 3 đều làm việc cho studio thiết kế danh tiếng Pininfarina - đối tác lâu năm của VinFast, từng tham gia thiết kế các mẫu Lux A2.0, Lux SA2.0, VF 8 và VF 9.

Bản thiết kế được công bố cho thấy có 2 phương án ngoại hình, khác biệt chủ yếu ở lưới tản nhiệt, đèn định vị chữ V cách điệu và cụm logo phía sau xe.

Sau khi hình ảnh xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng đây là mẫu xe xăng mới mà VinFast sắp tung ra thị trường.

Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế đã được VinFast nộp từ năm 2017, tức thời điểm hãng mới thành lập và sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo VinFast, việc công bố thiết kế này chỉ nhằm xác nhận hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hồ sơ đã nộp trước đó, không phải mẫu xe sắp ra mắt.

Hiện nay, toàn bộ dải sản phẩm của VinFast - từ xe máy, ô tô đến xe buýt - đều sử dụng động cơ điện. Các dây chuyền và hệ thống sản xuất của hãng cũng đã được tối ưu hóa cho xe điện, không còn phù hợp để sản xuất xe dùng động cơ xăng.



