Sự thật video cô gái giật tờ giấy màu xanh từ tay CSGT

Ngày 15-4, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh cô gái giật tờ giấy màu xanh từ tay CSGT gây chú ý cho cộng động mạng.

Hình ảnh từ clip mạng xã hội

Video cho thấy cô gái "lời qua tiếng lại" với hai CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường. Sau đó người này bất ngờ giật tờ giấy màu xanh (giống biên bản phạt vi phạm hành chính) từ tay CSGT. Hai CSGT sau đó giữ cô gái lại để thu hồi tờ giấy, cất vào cốp xe.

Qua xác minh, video xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 13-4 trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TPHCM. Hai CSGT trong video là cán bộ thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM.

Vụ việc xuất phát từ việc cô gái bị CSGT lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Theo giải thích của cô gái, do không rành đường nên đã vi phạm, khi nghĩ đến tiền phạt thì mất bình tĩnh.