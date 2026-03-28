Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Bạn đọc đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa 2 cựu công an với tài xế

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh, cựu Phó Thủ trưởng và cựu điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long) cùng về hành vi "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao

Nhiều bạn đọc cho rằng đây là động thái cần thiết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và lấy lại niềm tin của người dân.

Cụ thể, bạn đọc vuh32**@gmail.com viết: "Vụ án được làm rõ, tôi tin rằng "trời cao có mắt", không bỏ lọt tội phạm". Còn bạn đọc av**@gmail.com bày tỏ: "Hy vọng pháp luật công bằng, nghiêm minh xét xử giúp gia đình cháu".

Bạn đọc ngoch**@gmail.com nhấn mạnh: "Công lý đã được thực thi, hy vọng linh hồn nạn nhân thanh thản". Đồng tình, bạn đọc dinhp**@gmail.com bình luận: "Cảm ơn tất cả những ai đưa ra quyết định và tiến hành điều tra lại vụ án, cuối cùng công lý cũng được thực thi, những kẻ bao che phải trả giá".

Tương tự, bạn đọc bshun**@gmail.com cho rằng pháp luật phải nghiêm minh, phải trừng trị thích đáng ai vi phạm luật pháp. Còn bạn đọc sonli**@gmail.com nhấn mạnh những vụ như thế này phải quyết liệt xử lý nghiêm minh và nhanh chóng để ổn định lòng dân.

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cho rằng cần tiếp tục mở rộng vụ án. Bạn đọc doann**@gmail.com đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ lý do bao che người gây ra tai nạn.

Bạn đọc hienp**@gmail.com viết: "Mẹ nữ sinh hy vọng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đúng người, đúng tội đối với tất cả những cá nhân liên quan trong vụ án. Chắc chắn, đây không phải mong muốn riêng của người mẹ, mà là của tất cả mọi người. Bởi không có sự bao che thì vụ án không kéo dài như vậy, không phải thêm một mạng người!".

Điều tra viên của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành kiểm tra hiện trường vào ngày 6-5-2025

Bạn đọc p**@gmail.com đề nghị: "Cơ quan điều tra cần mở rộng, điều tra chi tiết, không bỏ sót, bỏ lọt tội phạm và tội danh".

Bạn đọc thanh**@gmail.com tán thành việc cần phải điều tra, làm rõ lý do không khởi tố vụ án và mối liên hệ của 2 cựu công an với tài xế gây tai nạn, đồng thời xử lý thật nghiêm khắc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.B.T. điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long). Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu. Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân. Sau nhiều lần tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 26-3-2026, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024, có căn cứ xác định tài xế N.V.B.T có hành vi "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự tài xế T.



