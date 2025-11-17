HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Sự thay đổi của siêu mẫu Thanh Hằng 2 năm sau kết hôn

Thùy Trang

(NLĐO)- Khi siêu mẫu Thanh Hằng bước vào cuộc sống hôn nhân cách đây 2 năm, nhiều người cho rằng cô sẽ chỉ tập trung cho gia đình.

Cuộc hôn nhân của Thanh Hằng

Thanh Hằng sau 2 năm kết hôn - Ảnh 1.

Thanh Hằng và chồng

Kỷ niệm hai năm cưới, Thanh Hằng chia sẻ: "Không khác lắm so với bức tranh mà tôi muốn vẽ. Tự do trong lựa chọn, độc lập trong suy nghĩ và luôn đầy tiếng cười". 

Cùng với đó tấm ảnh vợ chồng siêu mẫu ăn tối cùng nhau trong một không gian đầy lãng mạn. Chia sẻ của Thanh Hằng thể hiện rõ hiện trạng hôn nhân của cô

Trong 2 năm qua, Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh rất cởi mở chia sẻ chuyện công việc, nhưng lại chọn khá kín tiếng trước truyền thông về hôn nhân. Họ chỉ chia sẻ vừa đủ trên trang cá nhân lẫn báo chí để cho khán giả thấy rằng họ hạnh phúc và viên mãn. 

Việc hai người cùng xuất hiện vài lần tại những sự kiện lớn với trang phục đồng điệu cho thấy sự thoải mái và sự gắn kết sau hơn 2 năm chung sống. Họ không đi theo "kịch bản" hôn nhân là phải công khai hết, mà chọn cách riêng. Đó là khi cần khoảnh khắc cá nhân thì riêng tư, lúc cần xuất hiện thì sẽ cùng nhau.

Thanh Hằng nói về sự thay đổi sau khi kết hôn

Thanh Hằng sau 2 năm kết hôn - Ảnh 2.

Cả hai luôn sát cánh cùng nhau

Thanh Hằng thừa nhận sau khi kết hôn cô có những thay đổi nhất định: cô rời bỏ phần nào sự "cứng nhắc" trước kia, học cách để mình dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng không đánh mất bản sắc.

Cô và chồng thường thức dậy sớm để tập thể thao. Họ cho rằng việc cùng vận động mỗi ngày vừa giữ sức khỏe, vừa là thời gian để họ kết nối ngoài công việc. Siêu mẫu từng nói: "Tôi được thoải mái thể hiện bản thân và chồng tôi cũng hiểu được đây là sự thoải mái của người vợ và không gian của hôn nhân". 

Điều đó cho thấy bên ngoài hình ảnh hào nhoáng tại các sự kiện, Thanh Hằng và ông xã có những thói quen, những khoảnh khắc rất đời thường, như cùng ăn tối, cùng tập thể thao, cùng nhau chọn quần áo, và hơn tất cả là sự tôn trọng lẫn nhau.

Một trong những điều khiến nhiều người ngưỡng mộ Thanh Hằng chính là việc kết hôn không làm chững lại con đường sự nghiệp. Ngược lại, cô nói rằng chồng và hôn nhân đã mang lại cho cô năng lượng mới để làm việc, để sáng tạo, để phát triển bản thân tốt hơn.

Thanh Hằng nói về chuyện sinh con

Thanh Hằng sau 2 năm kết hôn - Ảnh 3.

Vợ chồng Thanh Hằng chưa đặt nặng chuyện con cái

Không ít lần Thanh Hằng được giới truyền thông đặt câu hỏi về chuyện sinh con. Tuy nhiên, như cô chia sẻ, cô và chồng chưa đặt nặng chuyện này. Cô từng nói rằng mình để mọi việc diễn ra tự nhiên, không áp lực. Điều này nằm trong quan niệm hôn nhân của cô, đó là "miễn thấy hạnh phúc và thoải mái", không vì phải đúng thời điểm hay theo định kiến nào đó.

Hình ảnh của Thanh Hằng sau hai năm kết hôn là một minh chứng cho việc hạnh phúc trong đời không chỉ là đạt được điều lớn, mà là giữ được những điều nhỏ. Đó chính là tiếng cười, sự đồng điệu, sự tôn trọng lẫn nhau. 

Thanh Hằng không chỉ đang sống thành công mà còn sống ý nghĩa. Cô vẫn là siêu mẫu đình đám, vẫn là hình ảnh mẫu mực trong nghề, nhưng đồng thời là một người phụ nữ tìm được điểm tựa, tìm được tiếng nói riêng trong tổ ấm, và tìm được cách để công việc, cuộc sống và tình yêu không phải đánh đổi lẫn nhau mà bổ trợ nhau.

Hiện Thanh Hằng đang tất bật chuẩn bị cho dự án lớn. Dù không tiết lộ cụ thể nhưng nhiều đồn đoán đó là một dự án điện ảnh, đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật thứ bảy, sau nhiều năm tập trung hết sức vào lĩnh vực thời trang.

