Bộ đôi Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt

Nàng Mơ đọ nhan sắc cùng loạt Hoa, Á hậu, nhan sắc cỡ nào mà không bị dìm?

Nàng Mơ đọ sắc cùng dàn Hoa hậu

Thảm đỏ ra mắt bộ sưu tập "Knit The Confidence" của thương hiệu thời trang Việt thu hút sự chú ý khi quy tụ các hoa hậu như Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Kiều Duy, Cẩm Ly, Ngọc Hằng, Nàng Mơ...

Lê Nguyễn Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của giới truyền thông với nhan sắc ngày càng thăng hạng, cô cũng gây chú ý khi tiếp tục đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2026, trong khi đó, Kiều Duy cũng đang chứng minh độ năng suất của mình trước khi bay đến Nhật Bản tham dự Miss International 2025 trong tháng 11.

Nàng Mơ cũng không kém cạnh về nhan sắc khi chọn thiết kế bồng bềnh cùng kiểu tóc chuẩn nàng thơ. Dẫu là gương mặt mới trong showbiz, cô nàng chứng tỏ bản lĩnh cùng nhan sắc cuốn hút khi đứng cùng các nàng hậu quốc tế.

Sau loạt bộ sưu tập thành công gây bão với tín đồ thời trang Việt, Ecochic tiếp tục gây chú ý khi công bố hợp tác cùng Canifa ra mắt bộ sưu tập len Thu Đông 2025 mang tên "Knit the confidence". Sự hợp tác giữa Ecochia và Canifa ngoài là cú bắt tay giữa hai thương hiệu, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về tầm vóc, chất lượng của thời trang Việt trên bản đồ khu vực.

Dàn nhan sắc trong thời trang Việt

Bảo Ngọc

Tại sự kiện, các người đẹp cũng khoác lên mình những thiết kế áo len nằm trong bộ sưu tập mới của Ecochic. Khác với hình ảnh chuẩn beauty queen thường thấy, Bảo Ngọc, Kiều Duy, Ngọc Hằng, Cẩm Ly trẻ trung, năng động khi phối len cùng chân váy ngắn.

Chia sẻ với vị trí của một khách hàng, Bảo Ngọc cho biết thiết kế mới của Ecochic không chỉ giúp giữ ấm cho mùa đông, mà còn dễ ứng dụng, thẩm mỹ, năng động đậm chất Ecochic. Bên cạnh đó, bản thân cô đặc biệt ấn tượng với cảm giác thoải mái của chất liệu len được bảo chứng chất lượng từ thương hiệu lâu năm Canifa.

Hoa hậu Kiều Duy

Hoa hậu Cẩm Ly

Nàng Mơ

Bộ đôi Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng tái xuất

Hồ Ngọc Hà với thời trang thương hiệu Việt

Trước sự kiện ra mắt và mở bán, Ecochic đã gây chú ý khi hé lộ một số thiết kế trong bộ sưu tập với gương mặt người mẫu đại diện là ca sĩ Hồ Ngọc Hà và siêu mẫu Thanh Hằng.

Sự kết hợp giữa hình ảnh bản lĩnh, hiện đại, thanh lịch của Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà - nữ hoàng thời trang, truyền cảm hứng sống tự tin giúp thương hiệu truyền mạnh mẽ thông điệp "Knit the confidence", khoác lên phong cách và song hành cùng chất lượng bền bỉ.

Thanh Hằng

BST "Knit the confidence" bao gồm nhiều thiết kế đa dạng như áo len knit tee, cardigan, jumper, oversize sweater và chân váy len, được hoàn thiện tỉ mỉ để đảm bảo độ thoải mái, tính thời trang và sự tự tin cho người mặc.

Bà Trần Quỳnh - đồng sáng lập Ecochic cũng chia sẻ thêm, các thiết kế cũng sử dụng những tông màu trung tính như trắng, đen, ghi… dễ phối đồ, bên cạnh đó vẫn giữ được sự tối giản, tinh tế cho người mặc.

Thời trang Việt ngày càng nâng cấp

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Long - CEO của Ecochic cho biết sự kết hợp của cả hai thương hiệu còn là sự cộng hưởng của những thương hiệu Việt, truyền cảm hứng cho việc hợp tác của những thương hiệu local để cùng ra mắt những sản phẩm đảm bảo chất lượng quốc tế, mang giá trị bền vững với giá cả hợp lý hướng đến đối tượng khách hàng Việt Nam.