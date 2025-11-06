Bộ đôi Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bộ đôi Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt

Thùy Trang

(NLĐO) - Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng, đôi bạn thời trang kết hợp trong bộ sưu tập thương hiệu Việt, gây sốt khi chưa mở bán.

Nàng Mơ đọ nhan sắc cùng loạt Hoa, Á hậu, nhan sắc cỡ nào mà không bị dìm?

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 1.

Nàng Mơ đọ sắc cùng dàn Hoa hậu

Thảm đỏ ra mắt bộ sưu tập "Knit The Confidence" của thương hiệu thời trang Việt thu hút sự chú ý khi quy tụ các hoa hậu như Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Kiều Duy, Cẩm Ly, Ngọc Hằng, Nàng Mơ...

Lê Nguyễn Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của giới truyền thông với nhan sắc ngày càng thăng hạng, cô cũng gây chú ý khi tiếp tục đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2026, trong khi đó, Kiều Duy cũng đang chứng minh độ năng suất của mình trước khi bay đến Nhật Bản tham dự Miss International 2025 trong tháng 11.

Nàng Mơ cũng không kém cạnh về nhan sắc khi chọn thiết kế bồng bềnh cùng kiểu tóc chuẩn nàng thơ. Dẫu là gương mặt mới trong showbiz, cô nàng chứng tỏ bản lĩnh cùng nhan sắc cuốn hút khi đứng cùng các nàng hậu quốc tế.

Sau loạt bộ sưu tập thành công gây bão với tín đồ thời trang Việt, Ecochic tiếp tục gây chú ý khi công bố hợp tác cùng Canifa ra mắt bộ sưu tập len Thu Đông 2025 mang tên "Knit the confidence". Sự hợp tác giữa Ecochia và Canifa ngoài là cú bắt tay giữa hai thương hiệu, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về tầm vóc, chất lượng của thời trang Việt trên bản đồ khu vực.

Dàn nhan sắc trong thời trang Việt

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 2.

Bảo Ngọc

Tại sự kiện, các người đẹp cũng khoác lên mình những thiết kế áo len nằm trong bộ sưu tập mới của Ecochic. Khác với hình ảnh chuẩn beauty queen thường thấy, Bảo Ngọc, Kiều Duy, Ngọc Hằng, Cẩm Ly trẻ trung, năng động khi phối len cùng chân váy ngắn.

Chia sẻ với vị trí của một khách hàng, Bảo Ngọc cho biết thiết kế mới của Ecochic không chỉ giúp giữ ấm cho mùa đông, mà còn dễ ứng dụng, thẩm mỹ, năng động đậm chất Ecochic. Bên cạnh đó, bản thân cô đặc biệt ấn tượng với cảm giác thoải mái của chất liệu len được bảo chứng chất lượng từ thương hiệu lâu năm Canifa.

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 3.

Hoa hậu Kiều Duy

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 4.

Hoa hậu Cẩm Ly

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 5.

Nàng Mơ

Bộ đôi Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng tái xuất

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 6.

Hồ Ngọc Hà với thời trang thương hiệu Việt

Trước sự kiện ra mắt và mở bán, Ecochic đã gây chú ý khi hé lộ một số thiết kế trong bộ sưu tập với gương mặt người mẫu đại diện là ca sĩ Hồ Ngọc Hà và siêu mẫu Thanh Hằng.

Sự kết hợp giữa hình ảnh bản lĩnh, hiện đại, thanh lịch của Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà - nữ hoàng thời trang, truyền cảm hứng sống tự tin giúp thương hiệu truyền mạnh mẽ thông điệp "Knit the confidence", khoác lên phong cách và song hành cùng chất lượng bền bỉ.

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 7.

Thanh Hằng

BST "Knit the confidence" bao gồm nhiều thiết kế đa dạng như áo len knit tee, cardigan, jumper, oversize sweater và chân váy len, được hoàn thiện tỉ mỉ để đảm bảo độ thoải mái, tính thời trang và sự tự tin cho người mặc.

Bà Trần Quỳnh - đồng sáng lập Ecochic cũng chia sẻ thêm, các thiết kế cũng sử dụng những tông màu trung tính như trắng, đen, ghi… dễ phối đồ, bên cạnh đó vẫn giữ được sự tối giản, tinh tế cho người mặc.

Bộ đôi Thanh Hằng- Hồ Ngọc Hà tái xuất tạo sốt - Ảnh 8.

Thời trang Việt ngày càng nâng cấp

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Long - CEO của Ecochic cho biết sự kết hợp của cả hai thương hiệu còn là sự cộng hưởng của những thương hiệu Việt, truyền cảm hứng cho việc hợp tác của những thương hiệu local để cùng ra mắt những sản phẩm đảm bảo chất lượng quốc tế, mang giá trị bền vững với giá cả hợp lý hướng đến đối tượng khách hàng Việt Nam.

Tin liên quan

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy

Siêu mẫu Thanh Hằng lộng lẫy

(NLĐO) - Siêu mẫu Thanh Hằng rạng rỡ tại Elise fashion show 2025- The reflection, hành trình tái định nghĩa vẻ đẹp qua lăng kính soi chiếu bản thể.

Nhan sắc cô gái Việt đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025

(NLĐO)- Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy được chọn đi thi Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International 2025).

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai?

(NLĐO) - Người đẹp Việt Trịnh Mỹ Anh mang về danh hiệu Miss Earth Water tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025.

Thanh Hằng Thời trang Việt Hồ Ngọc Hà local brand
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo