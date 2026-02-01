HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Sự tiến bộ bất ngờ của em gái Trấn Thành - Uyển Ân

Thùy Trang

(NLĐO) - Trong phim "Nhà mình đi thôi", em gái Trấn Thành - diễn viên Uyển Ân - cho thấy một bước chuyển rõ rệt.

Buổi ra mắt đặc biệt của "Nhà mình đi thôi"

Sự tiến bộ bất ngờ của em gái Trấn Thành, Uyển Ân - Ảnh 1.

Dàn diễn viên của "Nhà mình đi thôi" ra mắt khán giả

Buổi ra mắt của "Nhà mình đi thôi" khá đặc biệt khi đoàn phim có buổi gặp gỡ sinh viên tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, không để giới thiệu phim, mà để mở ra những cuộc đối thoại thật về gia đình và cảm xúc.

Trên sân khấu School Tour, các diễn viên nhập vai chính những nhân vật trong phim, đặt họ vào các tình huống quen thuộc như áp lực ổn định sớm, mâu thuẫn anh chị em hay sự bất lực khi không thể nói ra cảm xúc thật với người thân. Phim vì thế không bắt đầu bằng trailer, mà bằng sự lắng nghe và khả năng nhận diện cảm xúc.

Âm nhạc xuất hiện như phần tiếp nối tự nhiên của những cuộc trò chuyện. Các ca khúc trong album OST từ "Nhà mình đi thôi" đến "Chuyện nhà mình cuối năm", vang lên như cách nói thay những điều khó mở lời, dẫn dắt cảm xúc trước khi bộ phim chính thức bước lên màn ảnh rộng.

Sự tiến bộ bất ngờ của em gái Trấn Thành, Uyển Ân - Ảnh 2.

Các diễn viên chia sẻ về kỷ niệm khi tham gia đoàn phim

Đạo diễn Trần Đình Hiền xác định đây không phải là một câu chuyện gia đình theo lối kể tuyến tính, mà là hành trình đi sâu vào các mối quan hệ ruột thịt. Một chuyến đi nơi các nhân vật không còn khoảng trống để né tránh, buộc phải đối diện với những tổn thương, hiểu lầm và cảm xúc bị bỏ quên từ lâu.

Bộ phim không đưa ra câu trả lời gia đình nên như thế nào, mà đặt ra những lát cắt đủ gần. Những bữa cơm im lặng, những lời chưa kịp nói và những tổn thương kéo dài chỉ vì thiếu một cuộc đối thoại đúng lúc.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu 26-2 (mùng 10 Tết) tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Diễn xuất tiến bộ bất ngờ của Uyển Ân

Tinh thần tiết chế và đối thoại của bộ phim được thể hiện rõ qua diễn xuất, đặc biệt là nhân vật Phương do Uyển Ân đảm nhận. Trong "Nhà mình đi thôi", Uyển Ân cho thấy một bước chuyển rõ rệt. Nhân vật của cô không được xây dựng bằng cao trào liên tục, mà bằng những khoảng lặng, ánh nhìn và nhịp thở, nơi cảm xúc bị nén lại sau vẻ ngoài mạnh mẽ và trách nhiệm.

Sự tiến bộ bất ngờ của em gái Trấn Thành, Uyển Ân - Ảnh 3.

Diễn viên trong phim Nhà mình đi đâu

Các cảnh best cut cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc chặt chẽ của Uyển Ân. Đặc biệt, phân đoạn đối thoại giữa Phương và mẹ, bà Lành do NSND Hồng Vân thể hiện, trở thành điểm chạm quan trọng của phim.

Đó là khoảnh khắc hai thế hệ đứng trước nhau, mang theo những tổn thương khác nhau, học cách nói ra những điều đã giấu kín quá lâu.

Bên cạnh nhân vật trung tâm, dàn cast đa thế hệ gồm NSND Hồng Vân, diễn viên Hoàng Sơn, NSND Kim Xuân, NSƯT Ngọc Quỳnh, NSƯT Hữu Châu, cùng các gương mặt trẻ như Đoàn Thế Vinh và Michelle Lai, tạo nên mạng lưới quan hệ chồng lớp.

Mỗi nhân vật đại diện cho một vai trò, một hệ giá trị, phản chiếu nhiều lát cắt quen thuộc trong gia đình Việt hôm nay.

Sự tiến bộ bất ngờ của em gái Trấn Thành, Uyển Ân - Ảnh 4.

Các diễn viên thể hiện nhạc phim

Mối quan hệ giữa Bin (Đoàn Thế Vinh) và vợ là Ly (Michelle Lai) đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong cốt truyện. Vẻ ngoài vui vẻ che giấu sự tinh tế và chân thành trong cách cả hai quan sát, lắng nghe và đồng hành cùng Phương. Phân đoạn hóa giải khúc mắc giữa hai chị em gợi nhắc nhiều mối quan hệ anh chị em quen thuộc trong gia đình Việt.

Các cameo xuất hiện đúng điểm rơi của câu chuyện, không nhằm tạo hiệu ứng nhận diện, mà góp phần mở rộng thế giới phim.

Câu chuyện gia đình trong "Nhà mình đi thôi" vì thế không còn là chuyện của riêng một nhà, mà là hình ảnh quen thuộc của nhiều mái ấm khác nhau.

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô

(NLĐO) – Uyển Ân và Ma Ran Đô tham gia lồng tiếng cho cặp đôi chính trong phim Hàn Quốc "Em xinh tinh quái".

Tiffany Bun - giấc mơ âm nhạc sau một thập kỷ

(NLĐO) - Tiffany Bun và hành trình trở lại sau 10 năm, giấc mơ âm nhạc chưa bao giờ tắt.

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết

(NLĐO) - Huỳnh Lập tung trailer "Cậu Út cậu con Cúc" mùa 5 với dàn khách mời đông đảo lên đến 40 người.

