Sự trở lại của chính kịch

Tối 16-4, suất diễn thứ 2 vở "Tiếng chim vườn ngọc" (tác giả, đạo diễn Minh Nguyệt) của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM đông kín người xem. Khán giả đã dành nhiều tràng pháo tay cho những đoạn đối thoại sâu sắc, thấm đượm nghĩa tình.



Thông điệp về yêu thương

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái cho biết bà đã đi xem "Tiếng chim vườn ngọc" đến 2 lần, để hiểu rõ hơn ý nghĩa từ tâm trong câu chuyện đầy bi kịch về thế giới người đồng tính. "Phải có từ tâm, con người mới vượt qua những nghịch cảnh" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.

Thực tế, các sân khấu xã hội hóa tại TP HCM nhiều năm qua vẫn có dàn dựng chính kịch. Song do phải chạy theo thị hiếu khán giả để có doanh thu nên có thời điểm hài kịch xuất hiện tràn lan. Theo những người trong cuộc, do sân khấu hài cứ lặp đi lặp lại lối chọc cười đơn điệu khiến khán giả bội thực với hài kịch và trở lại với chính kịch. Đó cũng là lý do vì sao vở chính kịch "Má ơi, út dìa" của Nhà hát Kịch IDECAF đông kín người xem. Cũng từ đây, Nhà hát Kịch IDECAF đã mạnh dạn đầu tư tiếp vở chính kịch "Đức Thượng công Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử".

Vở chính kịch “Tiếng chim vườn ngọc” của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Tương tự, Sân khấu Hoàng Thái Thanh hiện vẫn thu hút đông khán giả đến với vở "Lạc ở đáy sông" (tác giả: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại, đạo diễn: Ái Như, phó đạo diễn: Công Hiển). Câu chuyện về người vớt xác trên sông, vớt những bi kịch của phận người, phận đời khiến khán giả khóc thật nhiều nhưng họ vẫn tìm đến để cùng trao gửi yêu thương.

Sân khấu Xóm Kịch của NSƯT Vũ Xuân Trang cũng chọn chính kịch để công diễn và tạo điều kiện cho lực lượng diễn viên trẻ được sống đúng nghĩa với nghề. "Khúc dạ tâm" và "Phong sương nguyệt" là 2 vở chính kịch thu hút đông khán giả đến xem và chia sẻ những cảm xúc chứa đựng thông điệp về yêu thương.

Khóc cười với số phận nhân vật

Tâm huyết làm chính kịch không chỉ có các sân khấu xã hội hóa như: Hoàng Thái Thanh, Nhà hát Kịch IDECAF, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, Sân khấu Hồng Hạc, Sân khấu Xóm Kịch… mà còn có Sân khấu Kịch Quốc Thảo. Mới đây, nghệ sĩ Quốc Thảo và các bạn diễn thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch nói TP HCM như: Minh Trang, Việt Anh cùng với dàn diễn viên giỏi nghề như: Hữu Quốc, Tuyết Thu, Lâm Thanh Tiệp, Trường Phúc đã trình làng vở chính kịch "Trò chơi mất tích" (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn: Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Ngọc).

Phải thừa nhận lực diễn của nghệ sĩ thế hệ vàng vẫn trọn vẹn cảm xúc như xưa, khi bộ ba Việt Anh - Minh Trang - Quốc Thảo làm chủ cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi vào câu chuyện kịch gợi lên bao suy ngẫm về bi kịch của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sự hội ngộ này đã truyền năng lượng tích cực đến thế hệ diễn viên trẻ. "Tôi cảm nhận mình may mắn khi có mặt trong vở kịch ý nghĩa này. Diễn chính kịch có những phút giây làm cảm xúc mình thăng hoa, nghề nghiệp vì thế vững tiến nếu được trau dồi trong không gian chính kịch" - diễn viên Trường Phúc bày tỏ.

Theo giới chuyên môn, chỉ những tác phẩm chính kịch như: "Đức Thượng công Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử", "Má ơi, út dìa" (Nhà hát Kịch IDECAF), "Lạc ở đáy sông" (Sân khấu Hoàng Thái Thanh), "Giờ của quỷ", "Mọi điều ta chưa nói" (Sân khấu Hồng Hạc), "Khúc dạ tâm", "Phong sương nguyệt" (Sân khấu Xóm Kịch), "Tiếng chim vườn ngọc", "Ái tình ngoài hôn nhân" (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM)… mới thật sự trả lại cho sàn diễn những thăng hoa cảm xúc mà không chỉ có ở diễn viên, chính người xem cũng tìm lại cảm giác được khóc cười với số phận nhân vật.

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn (Nhà hát Kịch IDECAF) cho rằng: "Đây là lúc cần phải có sự chuyển mình, phải nói lên những vấn đề người dân quan tâm, không thể cứ chạy theo doanh thu với những vở hài kịch cười cợt vô nghĩa. Diễn chính kịch chất lượng cao vừa đáp ứng nhu cầu khán giả và cũng tự nhìn lại nội lực của chính mình".

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái phấn khởi: "Sự trở lại của chính kịch sẽ giúp sân khấu TP HCM có được những vở diễn đỉnh cao, góp phần nâng thẩm mỹ và thị hiếu người xem".

Kịch văn học nước ngoài Ngoài những vở diễn chính kịch, Sân khấu Hồng Hạc cũng thực hiện những vở diễn gắn với văn học nước ngoài. Khán giả yêu kịch Pháp, yêu Sân khấu Hồng Hạc đã có dịp trải nghiệm những vở kịch được chuyển thể từ những tác phẩm hay của nước Pháp. Vở "Mọi điều ta chưa nói" (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Marc Levy; biên kịch: Việt Linh, đạo diễn: Việt Linh, Lê Chi Na) và "Eugenie Grandet" (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Balzac; biên kịch: Việt Linh, đạo diễn: Tây Phong) đã tạo dấu ấn đẹp cho dàn diễn viên trẻ khi họ hòa mình vào tác phẩm văn học kinh điển. Sân khấu Hồng Hạc sắp ra mắt vở mới "Hãy chăm sóc mẹ", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hàn Quốc Shin Kyung Sook.