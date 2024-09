Sư tử vàng 2024 gọi tên phim nào?

Phim "The Room Next Door" là một trong những ứng viên nặng ký của giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2024. Trước đó, phim cũng đã nhận được nhiều dự đoán khả năng thắng giải quan trọng nhất năm nay. Khi công chiếu ngày 2-9, phim được vỗ tay tận 17 phút, dài nhất năm nay.



Cảnh trong phim "The Room Next Door"

Đạo diễn người Tây Ban Nha nâng niu Sư tử vàng

Đây là phim tiếng Anh đầu tiên của nhà làm phim người Tây Ban Nha

Đây là phim nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar, được chuyển thể từ tiểu thuyết "What Are You Going Through" của Sigrid Nunez. Nội dung phim kể về hai người phụ nữ là Ingrid (Julianne Moore đóng) và Martha (Tilda Swinton đóng).

Họ từng cùng làm việc tại một tạp chí và thân thiết với nhau. Ingrid là tiểu thuyết gia còn Martha là phóng viên chiến trường.

Nhiều năm không liên lạc, họ bất ngờ gặp lại khi Martha mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cả hai chuyển đến sống cùng một căn nhà, nối lại tình bạn ngày cũ.

Phim nhận nhiều lời khen từ các cây bút phê bình. Họ đánh giá cao thông điệp nhân văn, tích cực phim mang đến cho khán giả.

Phim "Vermiglio" của Maura Delpero nhận giải thưởng của ban giám khảo. Trong khi đó, tác phẩm kéo dài hơn 3 tiếng có tên "The Brutalist" đã mang về cho đạo diễn Brady Corbet giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nicole Kidman đến dự thảm đỏ Venice nhưng không thể ở đến ngày nhận giải do mẹ cô qua đời đột ngột

Vincent Lindon

Năm nay, Nicole Kidman thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim "Babygirl". Tuy nhiên, cô không trực tiếp nhận giải được vì mẹ cô qua đời đột ngột, đạo diễn đã nhận giải thay cô. Vincent Lindon được xướng tên Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "The quiet son". Ngoài ra, một số giải thưởng khác tìm được chủ nhận.

LHP Venice 2024 kéo dài từ ngày 28-8 đến 7-9.