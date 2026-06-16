Sửa Luật Chứng khoán theo hướng linh hoạt

Ngày 15-6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Theo kế hoạch, dự án luật sẽ được trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10-2026.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết sau hơn 5 năm thực thi, Luật Chứng khoán 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn đã tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ, góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thị trường vốn, xu hướng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, nhiều vấn đề mới phát sinh hiện chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ trong luật hiện hành. Vì vậy, việc sửa đổi lần này được đánh giá là cần thiết.

Theo ông Hải, dự thảo luật tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn. Thứ nhất là đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và thành viên thị trường.

Thứ hai là bổ sung cơ sở pháp lý cho các mô hình mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu. Các quy định này được kỳ vọng tạo không gian cho đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

Nhóm chính sách thứ ba tập trung hoàn thiện quy định về giao dịch điện tử, người hành nghề chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Cùng ngày, thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận diễn biến tích cực sau giai đoạn giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,66 điểm, tương đương 0,43%, lên sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Tổng giá trị giao dịch vượt 27.000 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với các phiên trước đó.

Tâm điểm của thị trường là nhóm cổ phiếu chứng khoán với nhiều mã tăng 3%-7%, thậm chí tăng trần như VPX, CTS. Nhóm ngân hàng cũng thu hút dòng tiền với các mã TCB, MBB, MSB, EIB tăng giá. Trong rổ vốn hóa lớn, HPG là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Một điểm sáng khác là sự trở lại của khối ngoại khi mua ròng hơn 4.200 tỉ đồng, mức cao nhất trong nhiều tuần. VIC dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng gần 4.500 tỉ đồng.

Diễn biến tích cực của thị trường trong nước diễn ra cùng xu hướng hồi phục của chứng khoán châu Á, khi tâm lý nhà đầu tư toàn cầu cải thiện nhờ các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và giá dầu thế giới giảm trở lại.



