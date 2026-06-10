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Kinh tế

Sáng 10-6, talkshow "Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản, nửa cuối năm 2026?"

Thái Phương, Đồ họa: Kiến Quí

(NLĐO) - Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Cơ hội đầu tư Chứng khoán, vàng, bất động sản, nửa cuối năm 2026?".

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh chứng khoán tăng mạnh rồi quay đầu điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9-6, VN-Index dừng ở mức 1.793 điểm, tăng nhẹ trở lại sau phiên lao dốc gần 50 điểm một ngày trước đó. Thanh khoản cạn kiệt khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 13.700 tỉ đồng. 

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Các kênh đầu tư khác là vàng, bạc trên thị trường thế giới cũng dò đáy.

Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng, bạc lên đỉnh lịch sử rồi bốc hơi hàng chục triệu đồng. Bất động sản loay hoay phục hồi nhưng thanh khoản vẫn ì ạch. Vậy tiền đang chạy đi đâu và trong nửa cuối năm, nhà đầu tư nên làm gì?

Sau gần nửa năm 2026 đầy biến động, nhà đầu tư đang đứng trước bài toán không dễ: tiếp tục nắm giữ, cắt lỗ, hay tìm kiếm cơ hội ở kênh khác?

Trong bối cảnh này, chứng khoán đang gặp khó nhưng được hỗ trợ bởi triển vọng nâng hạng và kết quả kinh doanh doanh nghiệp. Vàng và bạc vừa trải qua nhịp giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Bất động sản ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng không đồng đều.

Và bao trùm tất cả là những yếu tố tác động trên thị trường quốc tế từ chính sách thuế quan của Mỹ, xu hướng lãi suất của FED tới căng thẳng địa chính trị và biến động tỉ giá…

Cơ hội đầu tư chứng khoán , vàng , bất động sản nửa cuối năm 2026 - Ảnh 1. - Ảnh 2.


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