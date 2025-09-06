Suarez bị treo giò 6 trận vì nhổ nước bọt vào đối thủ ở chung kết Leagues Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Suarez bị treo giò 6 trận vì nhổ nước bọt vào đối thủ ở chung kết Leagues Cup

Quốc An

(NLĐO) - Thất bại trong việc giành chức vô địch với Inter Miami, Suarez và một số cầu thủ đã có hành vi thiếu kiềm chế và dẫn đến một loạt án treo giò.

Cựu tiền đạo Barcelona Luis Suarez vừa bị Ủy ban kỷ luật Leagues Cup (Mỹ) treo giò 6 trận sau hành vi nhổ nước bọt vào một thành viên ban huấn luyện Seattle Sounders trong trận chung kết hôm 1-9.

Sự cố xảy ra ngay sau khi Inter Miami thua 0-3, tiếng còi mãn cuộc vang lên và cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, tạo nên cảnh hỗn loạn trên sân. Trong cơn nóng giận, Suarez không kiềm chế được và có hành động phản cảm, buộc đồng đội phải can ngăn.

Không chỉ Suarez, tiền vệ Sergio Busquets cũng bị phạt treo giò 2 trận vì đấm Obed Vargas, còn hậu vệ trẻ Tomas Aviles nhận án cấm 3 trận vì hành vi bạo lực. Theo quy định, các án phạt chỉ áp dụng tại Leagues Cup từ mùa 2026 nên không ảnh hưởng đến việc Messi và đồng đội tranh thứ hạng tại MLS. Ngoài ra, Suarez và Busquets nếu rời Inter Miami cuối năm nay, án kỷ luật có thể mất hiệu lực.

Suarez bị treo giò 6 trận vì nhổ nước bọt vào đối thủ ở chung kết Leagues Cup- Ảnh 1.

Suarez có hành vi nhổ nước bọt vào đối thủ sau trận

Trước đó, Inter Miami cũng đăng tải thông điệp lên án nhưng không nêu đích danh tên các cầu thủ: ""Inter Miami lên án những vụ ẩu đả diễn ra sau khi trận Chung kết Leagues Cup kết thúc. Những hành động này không phản ánh giá trị của môn thể thao này, chúng tôi vẫn cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tinh thần thể thao cả trong và ngoài sân cỏ."

Sau vụ việc, Suarez đã lên tiếng xin lỗi công khai, thừa nhận hành động của mình là “không thể chấp nhận”.

Đây không phải lần đầu chân sút người Uruguay gây tai tiếng: từng bị cấm 7 trận năm 2010 vì cắn Otman Bakkal, 8 trận năm 2011 vì nhục mạ Patrice Evra, 10 trận năm 2013 vì cắn Branislav Ivanovic và 4 tháng năm 2014 vì cắn Giorgio Chiellini.

Tin liên quan

Messi lập cú đúp, Inter Miami ngược dòng vào chung kết Leagues Cup

Messi lập cú đúp, Inter Miami ngược dòng vào chung kết Leagues Cup

(NLĐO) - Ở trận bán kết 1 Leagues Cup 2025, Messi đã có cú đúp trong hiệp 2 giúp Inter Miami ngược dòng thắng 3-1 trước Orlando City.

Inter Miami vào bán kết Leagues Cup, "bão" tranh cãi khi HLV chỉ đạo từ khán đài

(NLĐO) - Trận đấu sáng 21-8, Inter Miami lại vắng mặt Messi, HLV Javier Mascherano bị cấm chỉ đạo nhưng vẫn lách luật và giúp đội nhà giành chiến thắng.

Messi nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn, Inter Miami vượt khó

(NLĐO) - Ở vòng 2 Leagues Cup, Messi gặp chấn thương sau 8 phút thi đấu và bị rút ra nghỉ ở phút 11. Dù vậy, Inter Miami vẫn đánh bại đối thủ sau loạt 11 m.

Suarez Inter Miami Leagues CUp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo